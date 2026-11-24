В Кемеровской области мощный поток воды разорвал понтонный мост через реку Томь в районе посёлка Майзас. Движение по переправе полностью остановлено, в Междуреченском муниципальном округе введён режим повышенной готовности.

В результате ЧП посёлки Майзас и Ортон остались без автомобильного сообщения. Как рассказал глава округа Павел Камбалин, в населённых пунктах работают фельдшерско-акушерские пункты, сформированы запасы медикаментов и продовольствия. На случай экстренной необходимости организовано дежурство плавсредств.

Восстановить переправу пока не позволяет сильное течение. Несколько звеньев конструкции серьёзно повреждены. Власти также рассматривают возможность организации ледовой переправы.

Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности людей на водных объектах.

Ранее в Якутии микроавтобус Toyota Hiace провалился под лёд на закрытой переправе через реку Вилюй. Инцидент произошёл недалеко от берега, благодаря чему машина погрузилась в воду лишь до уровня колёс.