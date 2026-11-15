В Якутии микроавтобус Toyota Hiace провалился под лёд на закрытой переправе Сунтар — Устье через реку Вилюй. Инцидент произошёл недалеко от берега, благодаря чему автомобиль погрузился в воду лишь до уровня колёс, пишет телеграм-канал «КРИМЯКУТИЯ»

По предварительной информации, транспортное средство оказалось на участке, где движение по льду было запрещено. Во время проезда ледяной покров не выдержал веса микроавтобуса.

К счастью, машина не ушла под воду полностью. Основная часть кузова осталась над поверхностью, поскольку происшествие случилось на мелководье.

Ранее Life.ru сообщал о происшествии с вездеходом, перевозившим вахтовиков на Чукотке. По дороге к аэропорту Певека машина провалилась под лёд реки. Людям пришлось около 12 часов ожидать помощи, стоя в ледяной воде. Пострадавшие получили обморожения, однако смогли вернуться домой.