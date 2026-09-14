Проезд лесовоза мог стать причиной обрушения моста в Пожарском округе Приморья. Переправа находилась на дороге от села Соболиный, однако авария не нарушила сообщение с населёнными пунктами, сообщили в краевом Минтрансе.

В Приморском крае обрушился мост из-за проезда по нему лесовоза. Видео © Telegram / Маглипогода|Погода|Прогноз погоды|Погода в Приморском крае

Мост не входил в основную дорожную сеть округа. Его ранее построили лесозаготовительные компании для движения грузового транспорта.

«По предварительной информации, причиной обрушения моста стал проезд лесовоза», — сообщили в региональном министерстве.

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно провалившуюся конструкцию переправы.

Ранее Россия и КНДР запустили автомобильное движение по новому мосту через реку Туманную. В церемонии 7 сентября по видеосвязи участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства КНДР Пак Тхэ Сон. Переправе присвоили имя офицера Красной армии и Героя Труда КНДР Якова Новиченко. Москва и Пхеньян договорились о строительстве объекта в 2024 году, а работы на площадке начались весной 2025-го.