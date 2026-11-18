В Великобритании поиски 29-летней Эрен Райт, пропавшей больше двух недель назад, завершились трагической находкой. В прибрежном болоте графства Ланкашир обнаружили тело женщины, которое, по предварительным данным полиции, принадлежит исчезнувшей невесте. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Эрен пропала 27 октября после того, как вышла из своего дома в городе Литем-Сент-Анс. Камеры наблюдения зафиксировали её передвижения по улицам, а позднее девушка села в автобус. После этого связь с ней оборвалась. Жених пропавшей Сайлас О'Кэрролл-Понд рассказал, что её телефон перестал работать, а на банковском счёте не осталось денег.

Мужчина обратился в полицию в день исчезновения возлюбленной. К поискам подключились правоохранители и добровольцы, которые изучали записи камер и пытались восстановить маршрут девушки. Однако обнаружить её удалось лишь 12 ноября. Тело находилось в болотистой местности между населёнными пунктами Литем и Уортон.

Опознание ещё предстоит провести, но полицейские предполагают, что погибшая — именно Райт. При этом её смерть не рассматривают как подозрительную. Причина произошедшего пока публично не установлена, материалы передадут коронеру.

Полиция также обратилась к общественности с просьбой не распространять неподтверждённые версии случившегося. Правоохранители подчеркнули, что родственники девушки только узнали трагическую новость и нуждаются в уважении к их частной жизни.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Москве, где после нескольких дней поисков обнаружили тело 30-летней девушки. Елизавета перестала выходить на связь 21 октября после тренировки в фитнес-клубе. Незадолго до исчезновения она, предположительно, поссорилась с молодым человеком. К поискам подключились добровольцы «ЛизаАлерт», полиция и спасатели. Позднее девушку нашли в Москве-реке, а обстоятельства её гибели начали устанавливать правоохранители.