Селфи-палка уходит в прошлое: Учёные собрали робота, который носит ваш телефон и бегает следом

Учёные представили компактного двуногого робота PhoneBot, который использует обычный смартфон как основной вычислительный блок и систему обзора. Описание разработки опубликовано в виде препринта на arXiv, где авторы называют устройство недорогой открытой платформой для исследований и обучения, а не готовым массовым гаджетом, пишет Daily Mail.

Новинка выглядит как миниатюрный гуманоид ростом около 48 сантиметров и массой 1,8 килограмма. В работе говорится, что конструкция получила 13 приводов, а ориентировочная стоимость платформы составляет около 400 долларов, причём смартфон в эту цену не входит.

Телефон закреплён в верхней части корпуса и фактически заменяет роботу «голову» и «туловище». Именно смартфон обеспечивает камеру, инерциальные датчики, беспроводную связь и вычисления, а сам PhoneBot благодаря этому умеет ходить, следовать за человеком, вставать после падения, снимать видео и работать в режиме мобильного телеприсутствия.

Авторы отмечают, что робот создавался прежде всего как исследовательская и образовательная платформа. Однако в бытовом смысле его действительно можно представить как подвижного «оператора», который несёт телефон за владельцем и помогает автоматически держать человека в кадре. В статье разработчики прямо указывают, что платформа подходит для «образования, исследований и быстрого прототипирования».

Устройство уже проверили с несколькими старыми и недорогими смартфонами. По данным авторов, PhoneBot сохраняет основные функции восприятия и управления, а в перспективе может получить ещё и лёгкие руки для работы с предметами. Отдельно исследователи хотят проверить, как платформа поведёт себя на неровной поверхности, поскольку пока испытания проводили на ровной местности.

Часть возможностей робота пока остаётся ограниченной. Например, голосовое взаимодействие в нынешней версии требует внешней поддержки, а разработчики только планируют перенести больше ИИ-функций непосредственно в смартфон. Тем не менее сама идея использовать уже готовый телефон как «мозг» робота заметно удешевляет такую технику и упрощает её сборку.

Ранее Life.ru сообщал, что на ПМЭФ показали гуманоидного робота G1, которого в перспективе собираются вывести на маркетплейсы. Тогда устройство привлекло внимание способностью бегать, переносить предметы и работать автономно до двух часов.