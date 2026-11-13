Семь часов политического торга: Правительство Нидерландов избежало отставки
Правительство Нидерландов спасли от распада после семичасовых переговоров
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Правительство Нидерландов смогло избежать распада после острого конфликта внутри правящей коалиции из-за налоговой реформы. Входящая в неё праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (НПСД) решила остаться в правительстве. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на источники.
Выход из политического кризиса удалось найти после экстренных переговоров премьер-министра Роба Йеттена с двумя вице-премьерами — Дилан Йешильгёз-Зегериус и Бартом ван ден Бринком. Встреча продолжалась около семи часов.
Разногласия возникли из-за налогового плана на 2027 год. Он предусматривает снижение налоговой нагрузки на работающих граждан за счёт увеличения сборов с владельцев крупных состояний. НПСД выступила против изменений, которые поддержали другие участники коалиции.
Накануне нижняя палата парламента Нидерландов одобрила налоговый план с минимальным перевесом: за документ проголосовали 76 депутатов, против — 74. При этом представители НПСД выступили против инициативы собственных партнёров по правительству.
Ожидается, что подробности договорённостей Йеттен раскроет на пресс-конференции. Политический конфликт поставил под угрозу существование коалиции менее чем через год после формирования правительства.
После кризисных переговоров НПСД согласилась сохранить участие в коалиции, что позволило избежать немедленного распада правительства. При этом налоговый спор ещё не исчерпан: принятый нижней палатой план должен пройти рассмотрение в сенате, где у правящей коалиции нет собственного большинства.