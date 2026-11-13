Правительство Нидерландов смогло избежать распада после острого конфликта внутри правящей коалиции из-за налоговой реформы. Входящая в неё праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (НПСД) решила остаться в правительстве. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на источники.

Выход из политического кризиса удалось найти после экстренных переговоров премьер-министра Роба Йеттена с двумя вице-премьерами — Дилан Йешильгёз-Зегериус и Бартом ван ден Бринком. Встреча продолжалась около семи часов.

Разногласия возникли из-за налогового плана на 2027 год. Он предусматривает снижение налоговой нагрузки на работающих граждан за счёт увеличения сборов с владельцев крупных состояний. НПСД выступила против изменений, которые поддержали другие участники коалиции.

Накануне нижняя палата парламента Нидерландов одобрила налоговый план с минимальным перевесом: за документ проголосовали 76 депутатов, против — 74. При этом представители НПСД выступили против инициативы собственных партнёров по правительству.

Ожидается, что подробности договорённостей Йеттен раскроет на пресс-конференции. Политический конфликт поставил под угрозу существование коалиции менее чем через год после формирования правительства.