В американском городе Луисвилл (штат Кентукки) семь человек получили огнестрельные ранения на вечеринке в честь дня рождения. Среди пострадавших — двое подростков и пятеро взрослых, сообщила местная полиция.

Семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке в американском Луисвилле. Видео © X / zach bitango

Всех раненых госпитализировали. По предварительным данным правоохранителей, их жизни вне опасности. Точный возраст пострадавших не уточняется.

По версии полиции, мероприятие было посвящено празднованию дня рождения подростка. Информацию о подозреваемых и мотивах стрельбы правоохранители пока не раскрыли. Следователи обратились к очевидцам с просьбой предоставить сведения о происшествии.