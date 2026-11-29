Люблинский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении 71-летнему бывшему бенефициару банка «Арсенал» Эдуарду Киму, который отбывает семилетний срок за хищение 170 миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах в распоряжении РИА «Новости».

Сейчас Ким находится в отряде хозяйственного обслуживания московского СИЗО-7 «Капотня». Его адвокат указал, что подзащитный отбыл более половины назначенного срока, раскаялся и перечисляет часть заработной платы Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в счёт возмещения ущерба. В случае освобождения бывший банкир намеревался трудоустроиться и продолжить выплаты. Это уже не первая попытка осуждённого выйти на свободу раньше срока.

Ходатайство поддержала администрация следственного изолятора, отметившая добросовестное отношение осуждённого к работе, отсутствие нарушений режима и наличие десяти поощрений. Однако суд счёл представленные доводы недостаточными, поскольку Ким не воспользовался возможностью компенсировать ущерб за счёт собственного имущества. Срок наказания бывшего банкира истекает 11 февраля 2029 года.

В июне 2024 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Кима и бывшего руководителя банка Игоря Шапиро к семи годам лишения свободы каждого. Суд установил, что фигуранты похищали средства кредитной организации через выдачу невозвратных займов. Банк России отозвал лицензию у «Арсенала» в сентябре 2017 года.