В Екатеринбурге приостановили работу частного детского сада «Мастерская знаек» после случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников. По словам родителей, как минимум семеро детей оказались в больницах, а у нескольких малышей выявили сальмонеллёз. Региональный Роспотребнадзор начал проверку учреждения.

Детский сад расположен на улице Татищева и не работает с 18 ноября. По информации E1.RU, предварительно его закрыли до 30 ноября. Одна из матерей рассказала, что её четырёхлетняя дочь находится в больнице в тяжёлом состоянии, а капельницы приходится ставить по 13 часов в сутки. По её сведениям, лабораторно подтверждены как минимум четыре случая сальмонеллёза.

Другая мать сообщила, что в больницу попали сразу двое её детей. Пятилетнюю дочь госпитализировали с обезвоживанием и значительной потерей веса. Трёхлетнему сыну потребовалась медицинская помощь из-за рвоты, однако уже на следующий день его отпустили домой.

После сообщений о заболевших специалисты Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию. Они обследовали сотрудников учреждения, взяли пробы продуктов питания и напитков, чтобы установить возможный источник инфекции. Все воспитанники и работники детсада находятся под медицинским наблюдением.

В самом учреждении подтвердили приостановку работы и проведение проверки, однако точного числа заболевших не назвали. Известно, что детский сад пользовался услугами кейтеринговой компании.

Ранее Life.ru рассказывал о закрытии детского сада № 57 в Южно-Сахалинске после заражения семерых воспитанников кишечной инфекцией. Заболевания зафиксировали сразу в трёх группах, после чего власти распорядились провести заключительную дезинфекцию помещений. Возобновить работу учреждению разрешили только после контрольных исследований.