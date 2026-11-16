В одном из детских садов Екатеринбурга обнаружили замороженную говядину с патогенными микроорганизмами, способными вызвать тяжёлое инфекционное заболевание. Проверка показала, что мясо не соответствует требованиям безопасности пищевой продукции. Об этом 16 ноября сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Инспекторы отобрали для исследования тазобедренную часть говядины, изготовленной предприятием ООО «Лабиринт» из города Берёзовского Свердловской области. Специалисты Уральского филиала Федерального центра охраны здоровья животных обнаружили в образцах бактерию Listeria monocytogenes — возбудителя листериоза.

Особенность этого микроорганизма заключается в способности сохраняться и размножаться при низких температурах, в том числе в условиях обычного холодильника. Поэтому охлаждение продуктов не гарантирует защиты от заражения. При этом достаточная термическая обработка уничтожает листерии.

Листериоз может сопровождаться повышением температуры, тошнотой, диареей и болями в мышцах. Особенно опасна инфекция для беременных женщин, новорождённых, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. В тяжёлых случаях заболевание способно приводить к сепсису и поражению нервной системы, включая менингит.

После получения результатов лабораторных исследований Россельхознадзор аннулировал производственный ветеринарный сертификат на небезопасную продукцию. Предприятию также объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства, а в отношении уполномоченных сотрудников приняли меры в системе «ВетИС.Паспорт».

Если производитель не устранит нарушения, ведомство может провести внеплановую проверку и привлечь компанию к административной ответственности.