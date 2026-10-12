Семь месяцев на якоре: Швеция отпустила танкер Sea Owl I после долгой проверки документов

Власти Швеции сняли запрет на эксплуатацию танкера Sea Owl I, задержанного в марте у южного побережья страны. Об этом 12 октября сообщило шведское Транспортное управление, уточнив, что теперь судно может покинуть территориальные воды королевства.

Танкер находится на якоре неподалёку от города Треллеборг. По данным ведомства, ограничения сняли утром в понедельник после завершения проверки регистрации судна и необходимых документов.

Главным вопросом оставалась принадлежность танкера к государству флага. Шведские специалисты провели длительные консультации с властями Экваториальной Гвинеи и получили официальное подтверждение того, что Sea Owl I зарегистрирован надлежащим образом.

«Для нас было принципиально важно получить достоверное подтверждение непосредственно от государства флага», — заявила руководитель подразделения Транспортного управления Пернилла Валлин.

Также ведомство проверило сертификаты, необходимые для выхода танкера в море, и документы экипажа. Представленные бумаги признали соответствующими требованиям в пределах проведённой проверки.

Ранее Life.ru сообщал, что в марте шведская прокуратура задержала российского капитана танкера Sea Owl I. Моряка подозревали в использовании поддельных документов. Сам танкер остановили у берегов Треллеборга после возникновения вопросов к его регистрации и государству флага. Российское посольство подтвердило, что на борту находились граждане РФ.