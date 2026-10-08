Суд обязал Индию организовать репатриацию экипажа с танкера Unity

Индийскую сторону обязали организовать возвращение на родину моряков с арестованного танкера Unity и предоставить им смену. О решении суда РИА «Новости» рассказала родственница одного из членов экипажа.

«Суд объявил решение — обязал индийскую сторону организовать замену и репатриацию экипажа», — сообщила собеседница агентства. Точные сроки исполнения постановления ей неизвестны.

Высокий суд штата Одиша предписал выполнить необходимые меры как можно скорее, предпочтительно в течение трёх недель после получения документа. Расходы разрешено взыскать с судовладельца или других ответственных лиц.

Unity под флагом Камеруна стоит на якоре возле порта Парадип с мая. Причиной ареста стал коммерческий спор вокруг задолженности владельца перед поставщиком топлива.

На судне остаются 23 моряка. Как сообщала представитель МИД России Мария Захарова, среди них 20 российских граждан. Ещё один соотечественник смог покинуть борт по медицинским показаниям. Возвращения команды несколько месяцев добивались российские дипломаты. Посольство направило индийской стороне шесть вербальных нот, а посол обсуждал ситуацию с первым заместителем главы МИД Индии Викрамом Мисри. За время вынужденной стоянки у моряков возникали проблемы с продовольствием и выплатой зарплаты. В сентябре поставки продуктов и восстановление системы охлаждения улучшили бытовые условия, однако вопрос о смене экипажа оставался нерешённым.