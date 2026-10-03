Захарова: МИД призвал Индию помочь освободить россиян с танкера Unity

Российские дипломаты призвали власти Индии принять действенные меры для скорейшего освобождения россиян с арестованного танкера Unity. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На данном этапе посольство в Нью-Дели и генеральное консульство России в Калькутте ведут работу с профильными ведомствами, центральными и региональными властями Индии, призывая их принять действенные меры в целях скорейшего разрешения ситуации с экипажем», — заявила Захарова.

На борту Unity сейчас находятся 23 моряка, в том числе 20 граждан России. Ещё один российский член экипажа ранее смог вернуться на родину по медицинским показаниям. Посольство РФ направило индийской стороне шесть вербальных нот, а российский посол обсуждал ситуацию с первым замглавы МИД Индии Викрамом Мисри.

Танкер Unity под флагом Камеруна находится под арестом в районе порта Парадип с 11 мая. Судно задержали по решению Высокого суда штата Одиша в рамках коммерческого спора из-за задолженности за поставленное бункерное топливо. Первоначальный иск с учётом процентов и расходов превышал $423 тыс.

За месяцы стоянки у экипажа возникали проблемы с продовольствием, выплатой зарплаты и возвращением домой. Международная база ILO–IMO внесла Unity в число случаев оставления моряков, указав на задолженность по зарплате и нерешённый вопрос репатриации.

Индийский МИД ранее заявлял, что поддерживает регулярный контакт с российским посольством и принимает меры для возвращения моряков. При этом основным препятствием остаётся судебный статус самого судна.

Ранее Life.ru сообщал, что посольство России направило Индии шесть вербальных нот после ареста Unity. Российские дипломаты также обращались к индийскому министру портов, судоходства и водных путей с просьбой лично вмешаться в ситуацию.