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Опубликовано 3 октября, 16:19

Захарова: МИД призвал Индию помочь освободить россиян с танкера Unity

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Российские дипломаты призвали власти Индии принять действенные меры для скорейшего освобождения россиян с арестованного танкера Unity. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На данном этапе посольство в Нью-Дели и генеральное консульство России в Калькутте ведут работу с профильными ведомствами, центральными и региональными властями Индии, призывая их принять действенные меры в целях скорейшего разрешения ситуации с экипажем», — заявила Захарова.

На борту Unity сейчас находятся 23 моряка, в том числе 20 граждан России. Ещё один российский член экипажа ранее смог вернуться на родину по медицинским показаниям. Посольство РФ направило индийской стороне шесть вербальных нот, а российский посол обсуждал ситуацию с первым замглавы МИД Индии Викрамом Мисри.

Танкер Unity под флагом Камеруна находится под арестом в районе порта Парадип с 11 мая. Судно задержали по решению Высокого суда штата Одиша в рамках коммерческого спора из-за задолженности за поставленное бункерное топливо. Первоначальный иск с учётом процентов и расходов превышал $423 тыс.

За месяцы стоянки у экипажа возникали проблемы с продовольствием, выплатой зарплаты и возвращением домой. Международная база ILO–IMO внесла Unity в число случаев оставления моряков, указав на задолженность по зарплате и нерешённый вопрос репатриации.

Индийский МИД ранее заявлял, что поддерживает регулярный контакт с российским посольством и принимает меры для возвращения моряков. При этом основным препятствием остаётся судебный статус самого судна.

Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами пережил шторм
Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами пережил шторм

Ранее Life.ru сообщал, что посольство России направило Индии шесть вербальных нот после ареста Unity. Российские дипломаты также обращались к индийскому министру портов, судоходства и водных путей с просьбой лично вмешаться в ситуацию.

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Никита Никонов
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