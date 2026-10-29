Семь метров над землёй: Туристам в Домбае пришлось прыгать с зависшей канатки

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии пять туристов оказались заблокированы на кресельном подъёмнике из-за поломки двигателя. Людям пришлось около 20 минут ждать помощи на высоте семи метров, а некоторым пришлось прыгать с зависшей канатки. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Туристы застряли на старом подъёмнике в Домбае. Видео © Telegram / Mash Gor.

Инцидент произошёл на старой канатной дороге. Во время подъёма двигатель вышел из строя, после чего кресла с пассажирами остановились над землёй. Среди застрявших оказались туристка Людмила и её дочери. Женщины спокойно ожидали помощи и не поддались панике.

Примерно через 20 минут к месту происшествия прибыли сотрудники курорта. Они помогли всем пассажирам спуститься с высоты. Туристки не стали жаловаться на случившееся. Более того, несмотря на пережитое, они заявили, что в следующий раз снова выберут старую канатную дорогу. Рядом с ней работает современный подъёмник с закрытыми кабинками, однако женщины предпочли кресельный вариант.