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Регион
Опубликовано 29 октября, 14:41

Семь метров над землёй: Туристам в Домбае пришлось прыгать с зависшей канатки

Пять туристов застряли на канатной дороге в Домбае, им пришлось прыгать

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии пять туристов оказались заблокированы на кресельном подъёмнике из-за поломки двигателя. Людям пришлось около 20 минут ждать помощи на высоте семи метров, а некоторым пришлось прыгать с зависшей канатки. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Туристы застряли на старом подъёмнике в Домбае. Видео © Telegram / Mash Gor.

Инцидент произошёл на старой канатной дороге. Во время подъёма двигатель вышел из строя, после чего кресла с пассажирами остановились над землёй. Среди застрявших оказались туристка Людмила и её дочери. Женщины спокойно ожидали помощи и не поддались панике.

Примерно через 20 минут к месту происшествия прибыли сотрудники курорта. Они помогли всем пассажирам спуститься с высоты. Туристки не стали жаловаться на случившееся. Более того, несмотря на пережитое, они заявили, что в следующий раз снова выберут старую канатную дорогу. Рядом с ней работает современный подъёмник с закрытыми кабинками, однако женщины предпочли кресельный вариант.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Уфе спасатели эвакуировали 14 человек с остановившейся канатной дороги. Среди пассажиров оказались шесть детей и беременная женщина.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наталья Афонина
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