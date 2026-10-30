Семь моряков с арестованного в Индии танкера Unity вернутся в РФ 31 октября
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Первая группа из семи моряков с арестованного в Индии танкера Unity покинула судно и готовится к возвращению в Россию. Их вылет на родину запланирован на 31 октября. Об этом РИА «Новости» сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.
«Первая группа членов экипажа танкера Unity (7 человек) была репатриирована 29 октября», — рассказали в дипмиссии.
Моряки сошли на берег при содействии российского дипломата и сейчас находятся в Бхубанешваре — столице индийского штата Одиша. Именно оттуда они готовятся отправиться домой. Сроки возвращения остальных членов экипажа пока не уточняются.
Танкер Unity под флагом Камеруна находится под арестом у индийского порта Парадип с мая 2026 года. Причиной стал коммерческий спор между судовладельцем и поставщиком топлива. Несмотря на отсутствие претензий к самим морякам, индийские власти требовали предоставить сменный экипаж, прежде чем разрешить им покинуть судно.
За месяцы вынужденной стоянки команда неоднократно сталкивалась с нехваткой продуктов и задержками зарплаты. Ситуацию осложняло техническое состояние танкера: из-за неисправного двигателя он не мог самостоятельно передвигаться. В начале октября индийский суд обязал организовать замену экипажа и возвращение моряков на родину.
Ранее арестованный танкер Unity пришлось отбуксировать из-за угрозы шторма. По словам родственницы одного из моряков, судно находилось в неисправном состоянии и не могло самостоятельно передвигаться из-за поломки двигателя. Ситуацию осложняли проблемы со снабжением экипажа продовольствием.