Семь моряков с арестованного в Индии танкера Unity вернутся в РФ 31 октября

Первая группа из семи моряков с арестованного в Индии танкера Unity покинула судно и готовится к возвращению в Россию. Их вылет на родину запланирован на 31 октября. Об этом РИА «Новости» сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

«Первая группа членов экипажа танкера Unity (7 человек) была репатриирована 29 октября», — рассказали в дипмиссии.

Моряки сошли на берег при содействии российского дипломата и сейчас находятся в Бхубанешваре — столице индийского штата Одиша. Именно оттуда они готовятся отправиться домой. Сроки возвращения остальных членов экипажа пока не уточняются.

Танкер Unity под флагом Камеруна находится под арестом у индийского порта Парадип с мая 2026 года. Причиной стал коммерческий спор между судовладельцем и поставщиком топлива. Несмотря на отсутствие претензий к самим морякам, индийские власти требовали предоставить сменный экипаж, прежде чем разрешить им покинуть судно.

За месяцы вынужденной стоянки команда неоднократно сталкивалась с нехваткой продуктов и задержками зарплаты. Ситуацию осложняло техническое состояние танкера: из-за неисправного двигателя он не мог самостоятельно передвигаться. В начале октября индийский суд обязал организовать замену экипажа и возвращение моряков на родину.