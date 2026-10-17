Семь пакистанских военных погибли в боях на границе с Афганистаном

На границе Пакистана и Афганистана вспыхнули вооружённые столкновения. По предварительным данным, погибли не менее семи пакистанских военнослужащих, ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщает афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Перестрелки произошли 17 октября в районе Данд-Патан афганской провинции Пактия. Военнослужащие двух стран вступили в бой вблизи линии Дюранда — границы, которую официальный Кабул не признаёт.

По информации собеседника телеканала, в ходе столкновений были разрушены две наблюдательные вышки пакистанских пограничных сил. Также уничтожена камера видеонаблюдения.

Источник утверждает, что перестрелки в приграничной зоне продолжаются, хотя их интенсивность уже снизилась. О потерях афганской стороны пока не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал об авиаударах Пакистана по Афганистану, в результате которых, по заявлению Кабула, погибли 9 человек. Авиация атаковала жилые дома в Чугаме в провинции Кунар и в Сафаре в провинции Гильменд. Среди погибших — женщины и дети.