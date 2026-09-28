Семь работников пропали после пожара на производстве пиротехники под Ярославлем

Семь сотрудников предприятия по производству пиротехники в Ярославской области не выходят на связь после крупного пожара. Их местонахождение устанавливают, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«На связь не выходят 7 работников склада, устанавливается их местонахождение», — сообщил собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работают следователи и криминалисты.

ЧП произошло 28 сентября в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Возгорание началось на территории цеха, где выпускали пиротехническую продукцию. Огонь охватил два здания, конструкции частично обрушились. Сначала сообщалось о пяти погибших и одной пострадавшей, но при разборе завалов нашли новых жертв — к вечеру 28 сентября погибли десять человек, всего пострадали 11.