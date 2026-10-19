Семь тонн продуктов доставили самолётами в отдалённые посёлки Эвенкии

В посёлок Тура на севере Красноярского края, где из-за перебоев с поставками возник дефицит продовольствия, специальными авиарейсами доставили семь тонн продуктов. Для жителей установили ограничения на покупки, чтобы товары первой необходимости достались большему числу семей. Об этом сообщила администрация Эвенкийского округа.

На одного члена семьи разрешено приобрести не более трёх килограммов картофеля по 142 рубля за килограмм, двух килограммов лука по 126 рублей и одного кочана капусты по той же цене за килограмм. Десяток яиц обойдётся в 160 рублей, упаковка молока — в 225 рублей.

Продукты предназначены не только для жителей Туры, но и для посёлков Эконда, Чиринда, Ессей и Кислокан. В отдалённые населённые пункты продовольствие планируют отправить ближайшими вертолётными рейсами.

Проблемы с поставками возникли из-за обмеления реки Нижняя Тунгуска. Уровень воды оказался слишком низким для прохода грузовых судов, поэтому традиционный северный завоз не удалось провести в полном объёме. В начале октября местные власти ввели режим повышенной готовности.

Из-за необходимости доставлять продукты авиацией цены в магазинах резко выросли. Ранее местные СМИ сообщали, что десяток яиц в Туре продавали за 550 рублей, а молоко стоило около 600 рублей. Жители выстраивались в многочасовые очереди за товарами по субсидированным ценам, однако продовольствия хватало не всем.

Власти определили предпринимателя, которому обеспечат бесплатную авиадоставку социальной продукции. Это должно снизить транспортные расходы, влияющие на конечную стоимость товаров. Поставки для школ и детских садов организованы отдельно по действующим контрактам.

Ранее Life.ru рассказывал о возбуждении уголовного дела из-за срыва поставок продовольствия в Эвенкию. По версии следствия, чиновники не приняли своевременных мер для организации авиаперевозок после обмеления Нижней Тунгуски. Прокуратура установила, что за месяц стоимость продуктов в округе выросла на 343%.