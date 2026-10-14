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Опубликовано 14 октября, 15:53

Уголовное дело завели о нехватке продуктов на севере Красноярского края

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности после того, как жители Эвенкии столкнулись с нехваткой продовольствия и товаров первой необходимости, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Причиной кризиса стали не только проблемы с речными перевозками, но и предполагаемое бездействие чиновников.

С августа 2026 года из-за критического обмеления Нижней Тунгуски грузовые суда перестали добираться до населённых пунктов Эвенкийского муниципального округа. Речная навигация была фактически остановлена, а запланированные поставки продовольствия сорвались.

По версии следствия, за организацию северного завоза отвечало региональное Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. Однако даже после обращения главы Эвенкии должностные лица ведомства не приняли необходимых мер для своевременного обеспечения жителей продуктами.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в посёлке Тура, где с прилавков исчезли овощи, фрукты, молочная продукция, мука и бутилированная вода. Также возник дефицит мяса, консервов, сыра и колбасных изделий. По данным прокуратуры, всего за месяц стоимость продовольствия выросла на 343%.

При этом централизованную доставку продуктов самолётами чиновники не организовали, а вопрос компенсации расходов перевозчикам остался нерешённым. Из-за высокой стоимости авиаперевозок товары стали недоступными для некоторых социально уязвимых жителей. В Туре и ряде соседних поселений власти ввели режим повышенной готовности.

Материалы прокурорской проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и определить ответственность должностных лиц.

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Ранее Life.ru рассказывал, какими продуктами можно запастись уже сейчас. До праздников остаётся больше двух месяцев, однако часть покупок можно сделать заранее, чтобы избежать декабрьского ажиотажа и распределить расходы. В первую очередь стоит обратить внимание на красную икру, шампанское и продукты длительного хранения. При этом важно следить за сроками годности и условиями хранения, а скоропортящиеся продукты оставить на последние дни декабря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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