Семье бойца СВО отказали в выплате из-за места его смерти — Верховный суд вмешался

Верховный суд России восстановил право вдовы и несовершеннолетнего ребёнка участника СВО на единовременную выплату. Военнослужащий умер по дороге из командировки к месту постоянной дислокации части, а военкомат счёл, что документов для признания смерти наступившей при исполнении обязанностей военной службы недостаточно. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Женщина обратилась в суд, однако первая инстанция отказала ей в иске. Суд указал, что причиной смерти стала болезнь, а сам военнослужащий в этот момент возвращался из зоны проведения спецоперации в Амурскую область. Апелляция и кассация это решение поддержали.

После этого вдова дошла до Верховного суда. Там пришли к выводу, что нижестоящие инстанции неверно определили период исполнения обязанностей военной службы.

«Коллегия по гражданским делам признала право вдовы и ребёнка погибшего военнослужащего на получение социальных гарантий», — говорится в сообщении.

ВС подчеркнул, что к периоду исполнения обязанностей военной службы относится не только сама командировка, но и время следования военнослужащего к месту дислокации подразделения и обратно. Поэтому прежние судебные акты были отменены.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем споре, когда Верховный суд защитил право ребёнка погибшего участника СВО на социальные выплаты. Тогда отцовство в отношении несовершеннолетней дочери военнослужащего было установлено уже после его смерти.