Комик Семён Слепаков* полностью погасил задолженность по административным штрафам в России, в том числе за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал ТАСС.

«Слепаков* задолженность по штрафам погасил», — рассказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельств выплаты.

В конце октября судебные приставы открыли в отношении артиста два исполнительных производства. Общая сумма принудительного взыскания составляла 61 330 рублей.

Первое производство было связано с неоплаченным штрафом в 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Материалы поступили из Таганского суда Москвы.

Второе дело касалось несвоевременной уплаты другого административного штрафа. Из назначенных 60 тысяч рублей комик ранее погасил часть суммы. Приставы требовали взыскать оставшиеся 12 130 рублей, а также исполнительский сбор в размере 4 200 рублей.

Ранее Life.ru сообщал о новом штрафе Слепакову* в размере 45 тысяч рублей. Такое решение 23 ноября вынес Гагаринский районный суд Москвы за нарушение законодательства об иноагентах.