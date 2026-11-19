Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне завершились оптимистичным заявлением китайского лидера. Председатель КНР выразил уверенность в результативности первой встречи руководителей трёх государств.

«Мы все верим, что сотрудничество — единственный путь к преодолению вызовов и что мы должны укреплять взаимодействие на основе общих интересов для содействия миру и достижения взаимовыгодных результатов. Семена, посеянные на сегодняшней встрече, обязательно пустят корни, прорастут и принесут плоды», — сказал он.

Саммит состоялся 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях форума АТЭС. До совместных переговоров Трамп отдельно встретился с Путиным и Си Цзиньпином.

Ранее Life.ru опубликовал полное видео открытой части трёхсторонних переговоров. На встрече Си Цзиньпин говорил о необходимости сотрудничества великих держав, а Путин напомнил об ответственности России, Китая и США за международную безопасность и соблюдение принципов Устава ООН.