Семерых участников драки с поножовщиной у ТЦ в Петербурге вышлют из России
Обложка © Telegram / Петербургская полиция
Семерых иностранцев, устроивших драку с ножом возле торгово-развлекательного комплекса в Невском районе Петербурга, выдворят из России. Пятеро из них уже депортированы, сообщили в региональном главке МВД.
Семерых участников драки с ножом у ТРК в Петербурге выдворят из РФ. Видео © Telegram / Петербургская полиция
Конфликт произошёл в ночь на 21 сентября напротив ТРК на улице Дыбенко. По данным полиции, мужчины сначала поссорились из-за долговых обязательств, после чего словесная перепалка переросла в драку.
Один из участников получил ножевое ранение запястья. Его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Остальных участников потасовки отвезли в отдел полиции.
По горячим следам на Товарищеском проспекте правоохранители задержали семерых выходцев из государств Средней Азии в возрасте от 22 до 33 лет. У одного из них изъяли нож, а у двоих выявили нарушения миграционного законодательства — они находились в России незаконно. В МВД уточнили, что решение о выдворении принято в отношении всех семерых участников конфликта. Пятеро к настоящему моменту уже отправлены на родину.
Ранее Life.ru писал о другой массовой драке с участием иностранцев в Петербурге. Тогда конфликт на Лиговском проспекте начался из-за спора о строительных материалах и перерос в потасовку с палками. Полиция доставила в отдел несколько участников, одному из них потребовалась медицинская помощь.
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