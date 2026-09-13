Семейное древо по цене квартиры: Россияне тратят миллионы на поиск предков

Россияне готовы платить до 2,4 млн рублей за полноценное генеалогическое исследование семьи. Стоимость зависит от количества родовых линий, глубины поиска и сложности работы с архивами, сообщает Mash Money.

Самый бюджетный вариант обойдётся примерно в 3–5 тыс. рублей. За эти деньги специалисты могут оформить семейное древо на основе информации, которую заказчик самостоятельно собрал о родственниках. Если предков приходится разыскивать по архивным документам, ценник резко растёт.

По данным Mash, архивный поиск может начинаться примерно от 20 тыс. рублей. Полноценное исследование одной фамильной линии оценивается уже примерно в 200 тыс. рублей, двух — в 680 тыс., а четырёх — в 1,25 млн.

За изучение восьми родовых линий заказчику может потребоваться до 2,4 млн рублей. Итоговая сумма зависит в том числе от географии семьи, сохранности документов и необходимости обращаться в архивы разных регионов.

Отдельная статья расходов — оформление результатов. Помимо обычного генеалогического древа, на рынке предлагают семейные книги, гобелены и разработку фамильной символики. По данным Mash, вместе с подобными опциями стоимость проекта может превысить 4 млн рублей.

При этом единого тарифа на генеалогические исследования нет: компании формируют стоимость по-разному, а итоговый ценник напрямую зависит от объёма и сложности конкретного заказа.

Ранее сообщалось, что молодёжь в России стала в 7 раз активнее изучать свою родословную. Пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям: ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов.