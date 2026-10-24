Семиклассник из элитной гимназии покончил с собой в Уфе

В Уфе обнаружили мёртвым семиклассника, который посещал одну из наиболее известных и престижных гимназий города. Подросток свёл счеты с жизнью. О случившемся рассказало региональное издание «Пруфы».

По предварительным сведениям, погибший подросток обучался в седьмом классе. Его тело нашли по месту жительства.

Один из источников обратил внимание на то, что школьнику несколько раз приходилось менять класс внутри одного образовательного учреждения. Они предполагают, что мальчик мог испытывать сложности во взаимоотношениях с одноклассниками и с привыканием к коллективу. Дополнительной деталью этой истории стало то, что в учебном заведении трудится родственник погибшего мальчика.

Сама гимназия имеет богатую историю и считается одним из старейших образовательных учреждений страны. Она пользуется высоким авторитетом и регулярно фигурирует среди ведущих школ России. В разные годы учреждение включали в национальные рейтинги топ-100 и топ-500, а также отмечали в числе лучших образовательных организаций Башкирии.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 15-летнего школьника в Минусинске, который мог годами сталкиваться с травлей сверстников. После трагедии стали известны подробности его непростых отношений с другими подростками. Следственный комитет возбудил уголовное дело.