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26 июня, 07:59

15-летний подросток покончил с собой в Минусинске

В Красноярском крае школьник покончил жизнь самоубийством из-за буллинга. Обложка © Telegram / Kras Mash

В Красноярском крае школьник покончил жизнь самоубийством из-за буллинга. Обложка © Telegram / Kras Mash

В Минусинске в Красноярском крае 15-летний подросток покончил с собой. На протяжении нескольких лет ребёнок мог сталкиваться с травлей со стороны сверстников. Об этом стало известно Kras Mash.

Комментарий матери школьника, который покончил жизнь самоубийством. Видео © Telegram / Kras Mash

Мальчика нашли мёртвым дома. Уже после смерти сына его мать узнала о жутких событиях, которые происходили около четырёх лет назад. Тогда сверстники заставили подростка совершать непристойные действия на камеру, после чего началась систематическая травля. Ребёнок дома ничего не рассказывал. А недавно видео распространилось среди знакомых девочки, к которой школьник испытывал симпатию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все причастные к произошедшему и обстоятельства трагедии.

«Очень жаль, что такие жестокие подростки существуют, которые считают себя вправе забирать жизнь других людей. Вот всё, что я могу сказать. Очень жаль, что такие существуют такие родители, у которых вот такие злостные дети», — сказала убитая горем мать мальчика.

На Кубани мать утопила сына в реке, а после покончила с собой
На Кубани мать утопила сына в реке, а после покончила с собой

А 16 июня в посёлке Врангель в Приморье произошла ещё одна страшная трагедия — на чердаке жилого дома нашли тело убитой 12-летней девочки. По подозрению в расправе задержали её одноклассника, тоже 12 лет. Как выяснилось, между ними были романтические отношения, но перед трагедией у них случился конфликт. Подросток угрожал девочке расправой в случае расставания. В день убийства он избил её, надругался, а потом задушил.

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Милена Скрипальщикова
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