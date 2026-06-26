15-летний подросток покончил с собой в Минусинске

В Минусинске в Красноярском крае 15-летний подросток покончил с собой. На протяжении нескольких лет ребёнок мог сталкиваться с травлей со стороны сверстников. Об этом стало известно Kras Mash.

Комментарий матери школьника, который покончил жизнь самоубийством. Видео © Telegram / Kras Mash

Мальчика нашли мёртвым дома. Уже после смерти сына его мать узнала о жутких событиях, которые происходили около четырёх лет назад. Тогда сверстники заставили подростка совершать непристойные действия на камеру, после чего началась систематическая травля. Ребёнок дома ничего не рассказывал. А недавно видео распространилось среди знакомых девочки, к которой школьник испытывал симпатию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все причастные к произошедшему и обстоятельства трагедии.

«Очень жаль, что такие жестокие подростки существуют, которые считают себя вправе забирать жизнь других людей. Вот всё, что я могу сказать. Очень жаль, что такие существуют такие родители, у которых вот такие злостные дети», — сказала убитая горем мать мальчика.