Учительница в Бразилии погибла при спасении застрявшего в туалете ученика

Трагедия произошла в бразильском городе Сан-Паулу: 24-летняя преподавательница языковой школы Ньяра Кармо погибла, когда бросилась на помощь ученику, застрявшему в туалете. Девушка пыталась передать ребёнку ключи через окно, но в какой-то момент обрушилась перегородка из гипсокартона — и учительница рухнула вниз с высоты. Прибывшие на место полицейские обнаружили Ньяру возле лестницы, а медики скорой помощи уже ничем не могли помочь — смерть констатировали на месте.

«Преподавательница пыталась передать ребёнку ключи от туалета через окно, однако упала после того, как обрушилась перегородка из гипсокартона. На место происшествия вызвали военную полицию штата Сан-Паулу. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили женщину возле лестницы», — сообщает Metropoles.

Школа Fisk, где работала Кармо, выразила соболезнования родным и близким погибшей. Представители учебного заведения подчеркнули, что Ньяра была не просто профессионалом своего дела, но и особенным человеком. Кроме того, 23 октября занятия приостановили во всех филиалах учреждения в городе — так школа почтила память своей коллеги.

«Ньяра была не просто профессионалом своего дела, но и особенным человеком, который своим теплом и любовью к преподаванию оставлял след в жизни окружающих», — отметили в школе.