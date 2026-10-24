Учительница в Бразилии погибла при спасении застрявшего в туалете ученика
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Трагедия произошла в бразильском городе Сан-Паулу: 24-летняя преподавательница языковой школы Ньяра Кармо погибла, когда бросилась на помощь ученику, застрявшему в туалете. Девушка пыталась передать ребёнку ключи через окно, но в какой-то момент обрушилась перегородка из гипсокартона — и учительница рухнула вниз с высоты. Прибывшие на место полицейские обнаружили Ньяру возле лестницы, а медики скорой помощи уже ничем не могли помочь — смерть констатировали на месте.
«Преподавательница пыталась передать ребёнку ключи от туалета через окно, однако упала после того, как обрушилась перегородка из гипсокартона. На место происшествия вызвали военную полицию штата Сан-Паулу. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили женщину возле лестницы», — сообщает Metropoles.
Школа Fisk, где работала Кармо, выразила соболезнования родным и близким погибшей. Представители учебного заведения подчеркнули, что Ньяра была не просто профессионалом своего дела, но и особенным человеком. Кроме того, 23 октября занятия приостановили во всех филиалах учреждения в городе — так школа почтила память своей коллеги.
«Ньяра была не просто профессионалом своего дела, но и особенным человеком, который своим теплом и любовью к преподаванию оставлял след в жизни окружающих», — отметили в школе.
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