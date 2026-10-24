В Италии отец прыгнул со второго этажа за сыном и поймал его в воздухе

В итальянском городе Порденоне произошла история, которая могла закончиться трагедией, но обернулась настоящим чудом. Четырёхлетний мальчик побежал по террасе на втором этаже жилого дома, намереваясь спрыгнуть вниз, и его отец, понимая, что остановить ребёнка уже не успеет, бросился следом. Мужчина прыгнул с той же высоты, зная, что тоже упадёт, но в воздухе сумел схватить сына и прижать к себе, закрыв его собой перед приземлением на старый легковой автомобиль, припаркованный во дворе.

По информации итальянского агентства Adnkronos, оба были доставлены в больницу для обследования, однако серьёзных повреждений у них не обнаружили — уже на следующий день отца и сына выписали. Больше всего досталось автомобилю: от удара у машины разбились стёкла.

«Они отделались сильным испугом», — прокомментировал произошедшее один из врачей местной больницы.

Медик также отметил, что мужчине удалось за долю секунды победить один из главных инстинктов самосохранения — страх боли и риска для собственной жизни. В своём посте в соцсетях заведующий педиатрическим отделением больницы Порденоне Роберто Даль'Амико подчеркнул, что ребёнок практически не пострадал, несмотря на падение с такой высоты, и что это «история, которая закончилась хорошо».

«Многие ли из нас отважились бы поступить так же?» — задаётся вопросом врач.