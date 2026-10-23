«Страдания меня закаляют»: Китаянка выжила после падения с 35-го этажа, но лишилась ноги

В Китае блогерша выжила после падения с 35-го этажа жилого дома и смогла восстановиться после тяжелейших травм. Женщина перенесла 14-часовую операцию, провела 50 дней в реанимации и лишилась части ноги. Об удивительном случае сообщает South China Morning Post.

Происшествие случилось в июне 2025 года в провинции Хунань. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными переломами, кровоизлиянием в мозг и повреждениями внутренних органов. Врачам удалось спасти пациентку, однако её правую ногу пришлось ампутировать ниже колена.

Несмотря на тяжесть травм, восстановление прошло лучше прогнозов медиков. По словам лечащего врача, функции остальных органов в основном восстановились, а сама китаянка смогла вернуться к активности в социальных сетях.

Своё спасение блогерша связывает с деревом и кустами, которые она задела во время падения. По её мнению, именно растительность смягчила удар. При этом лицо и руки женщины практически не пострадали. Пережитое изменило отношение китаянки к жизни. Она призналась, что теперь чувствует ответственность перед всеми, кто помог ей выжить.

«Страдания не должны меня разрушать, они закаляют», — поделилась блогерша.

Ранее Life.ru рассказывал о 24-летней девушке из Екатеринбурга, которая выжила после падения с девятого этажа. Пострадавшая провела два месяца в реанимации и перенесла клиническую смерть. Сейчас она проходит реабилитацию, постепенно восстанавливая речь и двигательные функции.