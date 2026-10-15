«С такими травмами не живут»: 24-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 9 этажа

В Екатеринбурге 24-летняя Элиза выжила после падения с девятого этажа и двух месяцев в реанимации. Сейчас девушка проходит реабилитацию: самостоятельно ест, читает и может больше часа сидеть с опорой. О её восстановлении E1.RU рассказала мать Индира.

Элиза получила тяжёлые травмы 30 июля. Мама, работающая медсестрой, в тот момент находилась в Москве и после звонка из полиции срочно вернулась в Екатеринбург.

«Мне сказали, что шансов на жизнь нет, с такими травмами не живут. Меня готовили к худшему и просили не строить надежд, ведь я сама медик», — вспоминает Индира.

По её словам, у дочери диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму, пневмоторакс и множественные переломы. Девушка находилась в коме, перенесла клиническую смерть. Через две недели она начала самостоятельно дышать, открывать глаза и шевелить ногами.

Первые слова Элиза произнесла, когда мама принесла ей бульон и рассказала, что его сварила младшая сестра. «Ничего себе!» — ответила девушка.

После двух месяцев в реанимации её перевели в обычную палату, а в начале октября — на реабилитацию. С Элизой работают невролог, логопед и другие специалисты. Она стала лучше говорить и держать голову, однако левая сторона тела пока плохо работает.

«К счастью, позвоночник не был повреждён после падения, и у неё практически стопроцентные шансы снова ходить», — передала слова врачей мать.

Прогноз восстановления памяти пока остаётся неопределённым: Элиза узнаёт близких и отвечает на вопросы о себе, но путается в датах и недавних событиях.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье спасли 18-летнюю девушку после падения с девятого этажа. Пациентка поступила в коме с многочисленными травмами. После интенсивного лечения и операций её выписали домой для дальнейшего восстановления.