Семилетний ребёнок погиб в ДТП с экскаватором в Дагестане

Семилетний мальчик погиб после столкновения легковушки с экскаватором в дагестанском Избербаше. Ребёнка доставили в больницу с тяжёлыми травмами, однако спасти его не удалось, сообщили в МВД республики.

По предварительным данным полиции, авария произошла на одной из улиц города. 60-летний житель Сергокалинского района, управлявший экскаватором, выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2109, который двигался по главной.

За рулём легковушки находился 19-летний житель Избербаша. После столкновения его и семилетнего пассажира доставили в медицинское учреждение. Ребёнок впоследствии скончался от полученных травм.

О состоянии 19-летнего водителя автомобиля пока не сообщается. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее госавтоинспекция Красноярского края сообщала, что в Норильске две 13-летние школьницы попали под машину, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на улице Комсомольской у надземного перехода. За рулём Toyota RAV4 была 42-летняя женщинаю. Девочки получили травмы и были госпитализированы, обстоятельства аварии устанавливаются.