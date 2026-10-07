Съёмки интимной сцены в «Основном инстинкте» привели к раздражению кожи у Стоун

Съёмки скандальной интимной сцены Майкла Дугласа и Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» закончились для актрисы раздражением кожи. Дуглас вспомнил этот эпизод в своих мемуарах One Helluva Ride и рассказал, что причиной дискомфорта стала его щетина.

По словам актёра, сцену снимали пять дней. Дуглас и Стоун решили не использовать дублёров. Актриса сначала носила накладку в области паха, но затем отказалась от неё, посчитав бессмысленным скрывать наготу во время съёмок. После нескольких дублей Стоун пожаловалась партнёру, что его щетина причиняет ей боль. Она попросила Дугласа быть осторожнее, поскольку кожа уже была сильно раздражена.

«Мы с Шэрон поклялись не использовать дублёров. В начале сцены Шэрон носила накладку в области паха, минимальный жест в сторону скромности. Но в итоге она решила от неё отказаться, сказав: «Хватит притворяться. Я голая, мы все это знаем. Поехали», — сказал Дуглас.

Актёр отметил, что, несмотря на реалистичность эпизода, они со Стоун фактически не вступали в интимный контакт. Сцена была поставлена таким образом, чтобы происходящее выглядело убедительно для зрителей.

А ранее Прохор Шаляпин призвал артисток не рассказывать спустя десятилетия о домогательствах со стороны продюсеров и других представителей шоу-бизнеса. Он отметил, что особенно не поддерживает подобные откровения, если речь идёт о людях, которых уже нет в живых и которые не могут ответить на обвинения. По его мнению, истории, всплывающие спустя десятилетия, не стоит превращать в основу мемуаров.