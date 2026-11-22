Причиной смерти советского и российского писателя Альберта Иванова, создавшего знаменитые истории о хомяке Хоме и его друге Суслике, стали проблемы с сердцем. За несколько дней до кончины 88-летнего литератора госпитализировали в реанимацию, однако спасти его не удалось. Об этом РИА «Новости» рассказали в семье писателя.

«У него проблемы с сердцем были, что-то совсем тяжело с сердцем стало во вторник, положили в реанимацию, но в субботу ночью случился приступ, стал задыхаться и сердце отказало», — сообщила родственница Иванова.

По словам близких, состояние писателя резко ухудшилось 17 ноября. Врачи поместили его в отделение реанимации, однако в ночь на субботу, 21 ноября, произошёл приступ, после которого Иванов скончался.

Альберт Иванов родился 5 июня 1938 года в подмосковном посёлке Ожерелье. Он окончил Воронежский государственный университет, а затем ВГИК. Работал редактором на «Мосфильме», занимался литературой и написанием сценариев.

Наибольшую известность Иванову принесли сказки о приключениях Хомы и Суслика. По его сценариям также созданы мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и другие. Кроме того, он участвовал в создании художественных фильмов «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех наверх!» и «Три дня в Москве».