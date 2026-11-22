В возрасте 88 лет скончался писатель и сценарист Альберт Иванов, подаривший детям истории о хомяке Хоме и его друге Суслике. Он умер 21 ноября, сообщает Kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Иванов посвятил детской литературе несколько десятилетий. Первая книга «Приключения Хомы» вышла в 1975 году, положив начало целому циклу историй о двух неразлучных друзьях. По данным издательства АСТ, общий тираж произведений писателя превысил 15 миллионов экземпляров, а его книги перевели на 11 языков.

Иванов рассказывал, что давно хотел сочинять сказки о животных, но искал необычного героя, который отличался бы от уже знакомых детям персонажей. В результате появились хомяк Хома и его друг Суслик.

По произведениям и сценариям Иванова были созданы мультфильмы «Приключения Хомы», «Страшная история», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и «Клетка». Он также написал сценарий знаменитого мультфильма «Крылья, ноги и хвосты», в котором гриф пытался научить страуса летать.

Писатель родился 5 июня 1938 года в подмосковном посёлке Ожерелье. Он окончил филологический факультет Воронежского университета, а затем получил сценарное образование во ВГИКе. Несколько лет Иванов работал редактором на «Мосфильме».

Его творчество не ограничивалось детскими сказками и анимацией. Иванов участвовал в создании сценариев художественных фильмов «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат...».