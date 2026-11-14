14 ноября исполняется 119 лет со дня рождения Астрид Линдгрен. Шведская писательница придумала три повести о Малыше и его летающем друге, а на «Союзмультфильме» по её книгам сняли два мультфильма. «Малыш и Карлсон» вышел в 1968 году, «Карлсон вернулся» — в 1970-м. Life.ru перечитал сказки в переводе Лилианны Лунгиной и сравнил их с работами Бориса Степанцева.

Почему Малыш в мультфильме кажется таким одиноким

Почему Малыш в советском мультфильме такой одинокий: с кем дружил герой в повести Астрид Линдгрен о Карлсоне. Фото © Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен

В первой повести Малышу семь лет, дома у него есть старшие брат и сестра Боссе и Бетан, а в школе — друзья Гунилла и Кристер. Они ходят домой вместе и поначалу уверены, что приятель с пропеллером — выдумка. Когда Карлсон решает с ними познакомиться, то первым делом забирается в шкаф и кукарекает. Гунилла открывает дверцу и находит на верхней полке довольного человечка.

В мультфильме одноклассники остались за кадром. Зато в самом начале Малыш встречает на улице чужого щенка, а домой возвращается с синяком. Дома он и объясняет родителям, что они есть друг у друга, а у него даже собаки нет. Вскоре в окно влетает Карлсон, и после такого начала его появление воспринимается совсем иначе. Мальчику сейчас очень нужен кто-то, кто пришёл бы именно к нему. У Туве Янссон одиночество воплотилось в Морре, от которой мёрзнет всё вокруг. О том, что писательница спрятала в образах жителей Муми-дола, мы рассказывали в отдельном материале.

Что Карлсон ел вместо варенья в книге

Чем лечился Карлсон в книге Астрид Линдгрен: как варенье стало лекарством героя в советском мультфильме. Фото © Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен

В первом мультфильме Карлсон просит варенье ещё при знакомстве с Малышом, чтобы заправить мотор. Позже, когда ему нужно внимание и угощение, он объявляет себя тяжёлым больным и снова берётся за банку. У Линдгрен лечение выглядит хитрее. Карлсон велит Малышу приготовить «приторный порошок» из леденцов, засахаренных орехов, шоколада и миндальных ракушек, а заодно предлагает поспорить, что снадобье подействует.

Смесь выглядит так аппетитно, что Малыш и сам бы её попробовал, но ему совестно объедать больного. Через полминуты Карлсон признаёт, что жар держится, и требует шоколадку в утешение. Малыш выигрывает пари, а шоколад всё равно достаётся Карлсону. На дне рождения друга он так же ловко устраивается с пирогом. Отчитывает Гуниллу за слишком большой кусок, а себе кладёт на тарелку кусок побольше.

Что случилось, когда Малышу подарили щенка

Как звали собаку Малыша в книге про Карлсона: чем день рождения у Астрид Линдгрен отличался от мультфильма. Фото © Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен

До дня рождения у книжного Малыша уже почти появилась собака. Он подобрал чёрного пуделя, а надпись «Альберг» на ошейнике принял за кличку. Вместе с Карлсоном они даже успели устроить представление с учёной собакой для соседских детей. Билеты продавали за конфеты. Потом пуделя пришлось вернуть хозяину, а на восьмой день рождения родители подарили Малышу короткошёрстную таксу по имени Бимбо. В тот же день с Карлсоном наконец познакомилась вся семья. Мама, папа, Боссе и Бетан увидели его за праздничным столом и договорились держать встречу в секрете.

В мультфильме тоже звучит долгожданный лай за дверью, но перед этим Карлсон с обидой спрашивает Малыша, разве он хуже собаки. Мальчик на минутку выбегает из комнаты, а когда возвращается, Карлсона уже нет. В конце второй серии Малыш снова зовёт родителей познакомиться с другом, и тот опять успевает улететь. Даже фрекен Бок успела посидеть с Карлсоном за чаем, а мама с папой оба раза разминулись с ним. У советского Винни-Пуха тоже изменился круг общения. В мультфильмах Фёдора Хитрука медвежонок обходится без Кристофера Робина, и это лишь одно из различий между советским Винни-Пухом и его диснеевским двойником.

Кого Карлсон гонял по крышам

Как звали жуликов в книге про Карлсона: кого привидение с мотором напугало в советском мультфильме на крыше. Фото © Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен

На экране Карлсон замечает двух жуликов, которые крадут бельё, и в образе привидения гоняет их по крышам. У Линдгрен у этой парочки есть имена, Филле и Рулле, и с ними связана целая история. В одном эпизоде они обкрадывают своего гостя Оскара. Карлсон забирается под стол и незаметно перекладывает из рук в руки украденные часы и бумажник. В результате приятели подозревают друг друга, а Оскар получает вещи обратно.

Во второй серии мультфильма перепуганным жуликам даже дают слово в передаче о привидениях. Именно её смотрит фрекен Бок. В книге желание попасть на телевидение у неё тоже есть, только загорелась она им после того, как в эфир позвали её сестру Фриду, якобы видевшую привидение.

Как фрекен Бок попала на телевидение

Кто такая фрекен Бок у Астрид Линдгрен: зачем она хотела попасть на телевидение и откуда взялась Матильда. Фото © Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен

Кошку Матильду придумали для мультфильма. В повести же у домоправительницы есть имя Хильдур и давнее соперничество с сестрой. Хильдур и сама надеется рассказать о привидении, когда Карлсон начинает её пугать, но в итоге на телевидении интересуются совсем другим её талантом. В кулинарной передаче она рассказывает, как готовит свой фирменный соус, а семья Свантесон и Карлсон смотрят её выступление дома.

Экранная фрекен Бок, озвученная Фаиной Раневской, тоже вызывает телевизионщиков, чтобы показать им привидение. Когда выясняется, кто на самом деле таскал плюшки, она досадует, что теперь ей будет не о чем говорить перед камерой. А потом они с Карлсоном танцуют, и, когда возвращаются родители Малыша, именно домоправительница говорит им, что летающий гость обещал вернуться. В год выхода первого мультфильма появился и театральный Карлсон. На сцене Театра сатиры Спартак Мишулин летал на тросах с пропеллером за спиной, а со временем эта роль стала визитной карточкой актёра.

Что осталось в третьей повести о Карлсоне

Чем заканчивается трилогия про Карлсона: за кого фрекен Бок собралась выйти замуж в книге Астрид Линдгрен. Фото © Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен

В третьей повести кто-то фотографирует Карлсона в полёте, и газета объявляет награду в 10 тысяч крон за поимку предполагаемого спутника-шпиона. Малыш всерьёз боится, что друга поймают, а Карлсон видит в этом отличный способ заработать и сам отправляется в редакцию.

Фрекен Бок тем временем сближается с дядей Юлиусом, дальним родственником папы Малыша. Под конец она звонит Фриде и объявляет, что выходит за него замуж. Вот о чём ещё могла бы рассказать домомучительница, если бы ей снова дали слово в эфире. Похожее открытие ждёт тех, кто помнит Гулливера только по его встрече с лилипутами. Life.ru уже рассказывал, какие мрачные подробности романа Свифта легко пропустить в детстве.

А вам какой Карлсон ближе — книжный хитрец, который в любом пари найдёт выгоду, или тот, что прилетал к Малышу с голосом Василия Ливанова? Напишите в комментариях. Кстати, Life.ru уже рассказывал, как семейная трагедия привела к появлению «Алёнушкиных сказок» Мамина-Сибиряка.