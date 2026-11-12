12 ноября 1833 года родился Александр Бородин, которого весь мир знает благодаря опере «Князь Игорь» и знаменитым «Половецким пляскам». Но сочинение музыки было лишь одной стороной его жизни. Бородин работал врачом, преподавал химию и занимался научными исследованиями. И таких композиторов в истории нашей страны было немало! Life.ru вспоминает семь удивительных людей, которые могли прославиться совсем в другой профессии, но выбрали творчество.

Александр Бородин: лечил солдат и совершал открытия в химии

Кем работал Александр Бородин помимо музыки: врач, химик, научные открытия и знаменитая опера «Князь Игорь». Фото © Wikipedia / Ilya Repin

Сегодня Александра Бородина знают как автора оперы «Князь Игорь», но при жизни он был не менее известен в научном мире. Будущий композитор с детства увлекался химическими опытами и в 1850 году поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию. После окончания учёбы работал врачом в военном госпитале, а в 1858 году защитил диссертацию и получил степень доктора медицины.

Главным направлением его научной работы стала химия. Он трудился в европейских лабораториях, участвовал в международных научных встречах вместе с Дмитрием Менделеевым, а позднее возглавил кафедру химии Медико-хирургической академии. Учёный опубликовал более 40 научных работ и внёс вклад в исследование органических химических реакций, в том числе альдольной конденсации.

Удивительно, но музыку Бородин долгое время сочинял преимущественно в свободные часы. Его научный наставник Николай Зинин даже выражал недовольство тем, что талантливый химик отвлекается на композицию. Всю жизнь Александру приходилось совмещать научную работу с творчеством. Свою главную оперу «Князь Игорь» композитор так и не успел закончить. После смерти Бородина работу над ней завершили Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов.

Владимир Мигуля: вместо операций выбрал «Траву у дома»

Почему Владимир Мигуля не стал врачом: медицинский институт, работа на скорой и советский хит «Трава у дома». Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

Трудно поверить, но человек, написавший знаменитую песню «Трава у дома», вполне мог работать в больнице. Владимир Мигуля в 1963 году поступил в Волгоградский медицинский институт, где готовился стать врачом. Он даже успел поработать фельдшером скорой помощи, совмещая медицинскую практику с учёбой.

Однако любовь к музыке оказалась сильнее. Будучи студентом медицинского института, Мигуля играл в эстрадном оркестре, создал собственный ансамбль «Аллегро» и поступил в музыкальное училище. В 1968 году он окончил оба учебных заведения, получив медицинский и музыкальный дипломы, после чего отправился поступать в Ленинградскую консерваторию.

Именно это решение подарило советской эстраде десятки знаменитых композиций. Мигуля написал музыку к песням «Поговори со мною, мама», «Каскадёры» и, конечно, «Трава у дома», которую прославила группа «Земляне». В 2009 году песне присвоили официальный общественный статус гимна российской космонавтики. А ведь вместо концертной сцены Мигуля мог выбрать работу врачом!

Владимир Дашкевич: работал с полимерами, а потом написал музыку к «Шерлоку Холмсу»

Как химик Владимир Дашкевич пришёл в кино: работа с полимерами и легендарная музыка к «Шерлоку Холмсу». Фото © ТАСС / Денисов Роман

Стоит зазвучать первым нотам заставки советского «Шерлока Холмса», и многие сразу представляют Василия Ливанова с трубкой во рту. Но мало кто знает, что автор этой узнаваемой мелодии Владимир Дашкевич начинал свою карьеру вовсе не в музыкальной среде.

В 1956 году будущий композитор окончил Московский институт тонкой химической технологии и получил диплом инженера-химика. После учёбы он несколько лет работал по специальности на предприятии, связанном с производством полимеров и резинотехнических изделий. Параллельно с работой Владимир Дашкевич занимался музыкой и посещал занятия для начинающих композиторов.

Постепенно увлечение превратилось в профессию. В 1962 году Дашкевич окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, где учился в классе Арама Хачатуряна, а позднее начал писать музыку для театра и кино. Именно Владимир написал музыку к советским фильмам о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, «Бумбарашу» и «Собачьему сердцу». Получается, одна из самых узнаваемых мелодий советского кинематографа принадлежит человеку, который первоначально собирался заниматься химической промышленностью.

Геннадий Гладков: работал в научном институте, прежде чем появились «Бременские музыканты»

Кем работал Геннадий Гладков до «Бременских музыкантов»: химический техникум и научный институт в Москве. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Песни Трубадура, Принцессы и разбойников из «Бременских музыкантов» знакомы нескольким поколениям зрителей. Их автор, Геннадий Гладков, впоследствии прославился как кинокомпозитор. хотя в молодости готовился к совсем другой карьере. После школы он поступил в Московский химический политехникум имени Ленина. В послевоенное время химическая промышленность считалась перспективным направлением, а техническая профессия обещала стабильную работу. В 1954 году будущий композитор получил диплом и некоторое время трудился на опытном производстве Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей.

Однако желание заниматься музыкой никуда не исчезло. Впоследствии Гладков получил профессиональное музыкальное образование и стал одним из наиболее узнаваемых советских кинокомпозиторов. Его мелодии звучат в «Бременских музыкантах», «Джентльменах удачи», «Собаке на сене» и «Формуле любви». Кстати, с актёром Василием Ливановым композитор дружил с детства, и именно Ливанов помог ему прийти в мультипликацию. А ещё Геннадий Гладков лично участвовал в озвучивании своих произведений, в том числе исполнял партию Короля в мультфильмах о бременских музыкантах.

Цезарь Кюи: писал оперы и одновременно учил военных строить крепости

Как композитор Цезарь Кюи строил крепости: военная инженерия, профессорская карьера и «Могучая кучка». Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин

Композитор Цезарь Кюи, входивший вместе с Бородиным, Мусоргским и Римским-Корсаковым в знаменитую «Могучую кучку», в профессиональной жизни занимался весьма необычным для музыканта делом. Он был военным инженером и крупным специалистом по фортификации, то есть по строительству и обороне укреплений.

После окончания Николаевской военно-инженерной академии будущий композитор остался преподавать. Со временем он стал профессором, написал научные труды по военному инженерному делу и дослужился до высокого генеральского чина. При этом военная карьера совершенно не мешала его музыкальным занятиям. Кюи писал оперы, романсы и инструментальные произведения, выступал музыкальным критиком и участвовал в развитии русской композиторской школы. Среди его произведений были оперы «Кавказский пленник», «Вильям Ратклиф» и «Капитанская дочка».

Владимир Матецкий: учился металлургии, а прославился благодаря «Лаванде»

Как выпускник металлургического института Владимир Матецкий стал композитором: институт стали и сплавов и знаменитая песня «Лаванда». Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В 1985 году София Ротару и Яак Йоала исполнили песню «Лаванда», которая моментально стала одним из самых узнаваемых хитов советской эстрады. Её композитор Владимир Матецкий к тому моменту уже давно занимался музыкой, хотя высшее образование получил совсем в другой области.

После школы Матецкий поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил в 1974 году. Однако интерес к музыке появился у него гораздо раньше: будущий автор эстрадных хитов занимался фортепиано, освоил гитару и увлекался рок-музыкой. Ещё во время учёбы он выступал в группе «Удачное приобретение», где играл на бас-гитаре и сочинял собственные композиции. Постепенно музыкальная карьера вышла на первый план, а техническая специальность осталась в прошлом.

Позднее Матецкий написал для Софии Ротару не только «Лаванду», но и песни «Луна, луна», «Было, но прошло» и другие хиты. Кроме того, он стал автором музыки к фильму «Маленькая Вера» с Натальей Негодой в главной роли, у которой 12 ноября был день рождения. Так выпускник металлургического института оказался человеком, чьи мелодии распевала вся страна.

Марк Фрадкин: работал инженером на фабрике, а потом написал «Течёт река Волга»

Кем был Марк Фрадкин до музыки: работа инженером на фабрике и история легендарной песни «Течёт река Волга». Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Ещё один знаменитый советский композитор, Марк Фрадкин, в молодости не сразу решил связать свою жизнь с музыкой. После окончания политехникума он получил направление на витебскую швейную фабрику «Знамя индустриализации», где около двух лет работал инженером по технике безопасности.

Однако техническая профессия не приносила ему такого удовольствия, как творчество. Фрадкин увлекался театром, пробовал себя в актёрской профессии и постепенно начал серьёзно заниматься музыкой. Он уехал учиться в Ленинград, а позднее работал в Минском театре юного зрителя, одновременно осваивая музыкальное искусство.

Настоящая известность пришла к нему уже как к композитору. Марк Фрадкин написал музыку к знаменитым песням «Течёт река Волга», «За того парня» и многим другим произведениям, ставшим классикой советской эстрады. Интересно, что профессиональный путь Фрадкина начался не с консерваторских занятий, а с производственных цехов. И хотя первоначальная специальность никак не была связана с сочинением песен, именно музыка в итоге стала главным делом его жизни.