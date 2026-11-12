Наталья Негода могла и не сыграть в фильме, который сделал её знаменитой на весь мир. Как одна советская кинокартина прославила актрису и помогла появиться на обложке Playboy? 12 ноября Наталье Негоде исполняется 63 года. К её дню рождения Life.ru рассказывает, как сложилась карьера актрисы после «Маленькой Веры» и почему она со временем почти перестала сниматься.

Почему «Маленькая Вера» так задела советских зрителей?

Почему фильм Василия Пичула «Маленькая Вера» 1988 года с Натальей Негодой вызвал столько споров у советских зрителей? Фото © Кадр из фильма «Маленькая Вера», режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик

В 1988 году зрители шли на фильм Василия Пичула из любопытства. По стране разошёлся слух, что в советском кино впервые можно увидеть настолько откровенную постельную сцену. На экране при этом разворачивалась история, которую многие узнавали по собственному двору. Вера только окончила школу, дома ссорится с родителями, а вечерами пропадает на дискотеках. На одной из них она знакомится со студентом Сергеем, и очень скоро её отношения с ним становятся делом всей семьи.

Василий Пичул снял семейную драму по сценарию Марии Хмелик в своём родном Жданове, нынешнем Мариуполе. На экране остались тесная квартира, выпивающий отец и родители, которые не понимают, чего хочет их дочь. Одни зрители благодарили Негоду за то, что она сыграла такую узнаваемую девушку, другие присылали ей письма с оскорблениями. За рубежом, кстати, фильм тоже заметили. К примеру, в Венеции он получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Как обложка Playboy затмила роль?

Почему обложка Playboy с Натальей Негодой заинтересовала американскую прессу сильнее, чем «Маленькая Вера»? Фото © pasha-popolam.livejournal.com

Весной 1989 года, к выходу «Маленькой Веры» в американский прокат, дистрибьютор предложил Наталье Негоде сняться для Playboy. Актриса согласилась в том числе в надежде, что читатели журнала захотят посмотреть фильм, и появилась на обложке майского номера. На пресс-конференцию в Нью-Йорке пришли около 60 журналистов и фотографов. Съёмка, которая должна была привлечь внимание к фильму, сама стала главной темой. Именно это задело Негоду. В интервью The Washington Post она объяснила, что ей хотелось говорить о том, как она сыграла Веру, а журналистов больше занимала история с Playboy. Если бы она заранее знала, какой будет реакция, призналась актриса, на съёмку для журнала она бы не согласилась.

В СССР успех «Маленькой Веры» сказался на том, какие роли Негоде предлагали. По словам актрисы, её раз за разом звали играть очередную девчонку, только что вышедшую из ПТУ. От многих таких ролей она отказывалась. С Пичулом Негода поработала ещё раз, сыграв Елену Фомкину в фильме «В городе Сочи тёмные ночи», а в начале 1990-х получила предложение о съёмках в Лос-Анджелесе и подписала контракт с американским агентом.

Какие роли Наталья Негода получила в США?

Кого Наталья Негода сыграла в американском триллере «Назад в СССР» и какие ещё роли получила после переезда? Фото © Кадр из фильма «Назад в СССР», режиссёр Деран Сарафьян, сценарист Линдсэй Смит, Ильмар Таска

В Америке Негода получила несколько ролей. В триллере «Назад в СССР» она сыграла Лену, с которой американский турист ввязывается в историю с контрабандистами в Москве. В той же картине снялся Роман Полански. Была у Негоды и роль в сериале «Закон и порядок». На встрече со зрителями в 2020 году актриса вспоминала четыре американские работы и говорила о них как о способе заработать.

Какая роль вернула Негоду в российское кино?

Как роль библиотекарши в драме Алексея Мизгирёва «Бубен, барабан» вернула Наталью Негоду в российское кино? Фото © Кадр из фильма «Бубен, барабан», режиссёр Алексей Мизгирёв, сценарист Алексей Мизгирёв

В 2007 году Наталья Негода вернулась из США в Россию. К тому моменту она уже несколько лет не снималась, да и предложений, по её словам, было немного. Режиссёр Алексей Мизгирёв и его команда предложили ей прочитать сценарий драмы «Бубен, барабан». Негода вспоминала, что после чтения у неё так дрожали руки, что она не сразу смогла прикурить сигарету. Её задела история Кати, библиотекарши из шахтёрского городка, которая выносит книги с работы и продаёт их в электричках. Негоде было знакомо отчаяние героини, которая не видит выхода из того, что с ней происходит. Ей захотелось сыграть Катю, и она пришла на пробы.

На пробах Негода читала стихотворение Киплинга, которое Катя должна была произнести в начале фильма. Мизгирёв вспоминал, что после пробы они поняли, что подходят друг другу. В 2009 году фильм вышел в российский прокат, а годом позже Негода получила за роль Кати «Золотого орла» и была номинирована на «Нику».

Почему Наталья Негода снова пропала с экранов?

Почему Наталья Негода стала редко появляться на экране после съёмок в драме Сергея Ливнева «Ван Гоги»? Фото © Кадр из фильма «Ван Гоги», режиссёр Сергей Ливнев, сценарист Сергей Ливнев

Следующая игровая роль появилась в её фильмографии через девять лет. Негода сыграла Таню в «Ван Гогах» Сергея Ливнева, драме о пожилом дирижёре и его взрослом сыне-художнике. Картину показали на «Кинотавре» в 2018 году, а в российский прокат она вышла в марте 2019-го. «Ван Гоги» остаются самой поздней игровой картиной в её опубликованной фильмографии.

В 2020 году на встрече в Ельцин Центре один из зрителей прямо спросил, почему она почти не снимается. Негода ответила, что предложений с по-настоящему интересным материалом мало, а соглашаться на роль ради одного гонорара ей не хочется. «Я реально научилась жить без профессии и получать удовольствие просто от жизни», — сказала актриса.