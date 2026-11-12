12 ноября 2026 года исполняется 95 лет со дня рождения Татьяны Конюховой. В середине 1950-х режиссёры наперебой приглашали её сниматься. Но Татьяна отказалась от двух будущих кинохитов, а на главную роль в «Карнавальной ночи» даже предложила Людмилу Гурченко. Life.ru рассказывает, почему Конюхова так поступила и чем для неё обернулось это решение.

Какие роли предлагали Татьяне Конюховой?

Татьяна Конюхова и «Карнавальная ночь»: почему актриса отказалась от проб и предложила взять Людмилу Гурченко? Фото © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков

Ассистентка Эльдара Рязанова пригласила Конюхову на пробы в «Карнавальную ночь». На роль Леночки Крыловой искали актрису, которая хорошо поёт и танцует. Конюхова вспомнила о студентке ВГИКа, которая пела и играла на аккордеоне. «Эту роль должна играть Люся Гурченко! Даже на пробы идти не хочу!» — так Конюхова ответила ассистентке. Примерно тогда же Михаил Калатозов предложил Татьяне сыграть Веронику в фильме «Летят журавли». По воспоминаниям актрисы, режиссёр оторопел, услышав её «нет». От обеих картин Конюхова отказалась ради одной роли. Она рассчитывала сыграть Дашу Булавину в «Хождении по мукам» у Григория Рошаля.

Почему Конюхова выбрала «Хождение по мукам»?

Татьяна Конюхова и «Хождение по мукам»: почему актриса выбрала роль Даши Булавиной у Григория Рошаля? Фото © РИА Новости / Василий Малышев

Дело в том, что Конюхова уже снималась у Рошаля в «Вольнице». Когда он взялся за экранизацию романа Алексея Толстого, то пригласил её на пробы. Актриса давно мечтала сыграть младшую из сестёр Булавиных. По сюжету Даша приезжает из Самары в Петербург, знакомится с инженером Телегиным, и вскоре война их разлучает.

После кинопроб Рошаль, по воспоминаниям Татьяны Конюховой, даже объявил в газете имена предполагаемых исполнительниц главных ролей. Катю должна была сыграть Руфина Нифонтова, Дашу — Конюхова. Когда режиссёр заболел и съёмки отложили на полгода, актриса продолжала ждать звонка. В тот же период она отказалась и от детектива «Дело № 306».

Как она узнала, что роль Даши отдали другой?

Татьяна Конюхова и «Хождение по мукам»: почему Григорий Рошаль отдал роль Даши актрисе Нине Веселовской? Фото © Кадр из фильма «Хождение по мукам», режиссёры Григорий Рошаль, Мери Анджапаридзе, сценарист Борис Чирсков

О том, что «Хождение по мукам» уже снимают, Конюхова узнала случайно. Роль Даши получила Нина Веселовская, тогда ещё студентка Школы-студии МХАТ. По словам Конюховой, Рошаля убедили взять новое лицо. Её саму к тому времени зрители уже знали по нескольким популярным картинам. Татьяна вспоминала, что после этой новости почти перестала есть и сильно похудела. Позднее Рошаль предлагал ей другие роли, но она отказывалась. «Вы меня предали», — так актриса объяснила режиссёру своё решение.

Кто помог Конюховой вернуться к съёмкам?

Татьяна Конюхова и Леонид Луков: как роль Дашки в фильме «Олеко Дундич» помогла актрисе вернуться к съёмкам? Фото © Кадр из фильма «Олеко Дундич», режиссёр Леонид Луков, сценаристы Антоние Исакович, Михаил Кац, Леонид Луков

Однажды к ней домой пришёл Луков и оставил тетрадь со сценарием. На первой странице рядом с именем героини она увидела свою фамилию, выведенную красным карандашом... Леонид, у которого Конюхова сыграла Соню Орлову в «Разных судьбах», вписал специально для неё в сценарий фильма «Олеко Дундич» роль Дашки-партизанки. Актриса уехала на съёмки в Югославию и позднее говорила, что эта работа помогла ей прийти в себя.

Позднее Конюхова сыграла бригадира Галю Берёзку в «Карьере Димы Горина» и Химку в «Женитьбе Бальзаминова». В той же картине снялась и Гурченко. Ей досталась Устинька, подруга Капочки. Когда Владимир Меньшов снимал фильм «Москва слезам не верит», он предложил Конюховой сыграть саму себя. На ступенях у кинотеатра её узнаёт Людмила, героиня Ирины Муравьёвой. «Конюхова! Обожаю!» — восклицает она.

В какой роли вам больше всего запомнилась Татьяна Конюхова? Расскажите в комментариях. Кстати, не только её режиссёры меняли в своих фильмах. Например, роль Огурцова в «Карнавальной ночи» тоже могла достаться другому актёру. Кому и как мы уже ранее рассказали на на Life.ru, обязательно почитайте! А об успехе «Летят журавли» за границей вспоминали в подборке советских фильмов, которые до сих пор пересматривают в Европе.