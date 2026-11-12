Алла Пугачёва не стала публично комментировать первую персональную выставку своего внука Дени Байсарова даже после её закрытия в Москве. Певицу не заметили среди гостей экспозиции, а на её страницах в соцсетях так и не появились публикации о творческих успехах молодого художника.

Выставка 28-летнего сына Кристины Орбакайте под названием «Иные» проходила в столичной Sistema Gallery с 9 октября по 4 ноября. Работы занимали три этажа, а сам Байсаров знакомил посетителей с придуманным им мистическим миром, наполненным фантастическими пейзажами и необычными существами.

Особое место в творчестве Дени заняли облака. Художник объяснял, что воспринимает их как символ свободы и открытого пространства. Для создания картин он использовал масло, акрил и аэрографию. При этом до открытия выставки о его увлечении живописью знали преимущественно близкие.

Пока Пугачёва хранила молчание, другие знаменитости поддержали начинающего художника. Его мать Кристина Орбакайте оставила под публикацией сына пожелание «Счастливого полёта». На открытии также побывали Фёдор Бондарчук, Игорь Верник и Андрей Малахов. Певица Ольга Зарубина, ознакомившись с работами Байсарова в интернете, похвалила его талант и посоветовала не обращать внимания на критику.

Свою оценку творчеству Дени дал и народный художник России Никас Сафронов. Как ранее сообщал Life.ru, мастер увидел в работах молодого автора задатки, но обратил внимание на недостаток академической подготовки. Он посоветовал Байсарову совершенствовать технику, внимательнее относиться к композиции и цвету, а также учиться у профессиональных живописцев.

При этом закрытие экспозиции не связано с негативными отзывами или отсутствием интереса публики. По словам Сафронова, месяц — обычный срок для первой выставки начинающего художника, поэтому продлевать её необязательно. Сам Байсаров пока не сообщил, когда представит следующие работы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2025 года Пугачёва поздравила Дени с 27-летием. Тогда Кристина Орбакайте впервые за долгое время опубликовала фотографию сына, а знаменитая бабушка присоединилась к поздравлениям. При этом Байсаров предпочитал оставаться вне публичного пространства и редко рассказывал о личной жизни.