Семья балетмейстера Нины Кыштымовой назвала причину её смерти
РИА «Новости»: Причиной смерти балетмейстера Кыштымовой стали проблемы с сердцем
Обложка © VK / ОГБПОУ "Ульяновский колледж культуры и искусства"
Причиной смерти заслуженного работника культуры России, балетмейстера и педагога Нины Кыштымовой стали проблемы с сердцем. Об этом РИА «Новости» сообщили родственники хореографа. Она скончалась 23 ноября в возрасте 80 лет.
«У неё были проблемы с сердцем, оно не выдержало, многие факторы привели к этому», — рассказала собеседница агентства.
Кыштымова родилась 11 марта 1946 года. Свою творческую карьеру она начала в конце 1960-х годов в Улан-Удэ, где выступала в качестве балерины. В 1972 году окончила Московский государственный институт культуры, где познакомилась с будущим супругом Анатолием Пупковым.
Вместе они переехали в Ульяновск и заложили основы профессионального хореографического образования в регионе, открыв профильное отделение в местном училище культуры.
Более 40 лет Кыштымова посвятила преподавательской деятельности. С 2014 года она работала балетмейстером народного ансамбля татарской песни «Булгар».
Ранее российский балет понёс ещё одну утрату. В Москве скончалась народная артистка России Лилия Сабитова, известная не только своими выступлениями на сцене, но и танцевальными ролями в фильмах «Рецепт её молодости» и «Зимний вечер в Гаграх».