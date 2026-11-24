Причиной смерти заслуженного работника культуры России, балетмейстера и педагога Нины Кыштымовой стали проблемы с сердцем. Об этом РИА «Новости» сообщили родственники хореографа. Она скончалась 23 ноября в возрасте 80 лет.

«У неё были проблемы с сердцем, оно не выдержало, многие факторы привели к этому», — рассказала собеседница агентства.

Кыштымова родилась 11 марта 1946 года. Свою творческую карьеру она начала в конце 1960-х годов в Улан-Удэ, где выступала в качестве балерины. В 1972 году окончила Московский государственный институт культуры, где познакомилась с будущим супругом Анатолием Пупковым.

Вместе они переехали в Ульяновск и заложили основы профессионального хореографического образования в регионе, открыв профильное отделение в местном училище культуры.

Более 40 лет Кыштымова посвятила преподавательской деятельности. С 2014 года она работала балетмейстером народного ансамбля татарской песни «Булгар».