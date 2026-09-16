«Семья моего отца с Дальнего Востока»: Стивен Сигал рассказал о своих русских корнях
Стивен Сигал признался, что считает себя русским
Стивен Сигал. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Дмитрий Андреев
Известный американский актёр Стивен Сигал, проживающий в России, признался, что считает себя русским. Об этом он заявил в ходе открытого диалога в рамказ марафона «Знание.Первые» на поля Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.
«Семья моего отца с Дальнего Востока. Мой отец был русским, чистым русским. И я считаю себя русским», — сказал он. По мнению Сигала, наши люди отличаются от иностранцев прямотой и откровенностью.
Ранее Стивен Сигал выразил готовность стать «посланником мира». Актёр напомнил, что занимает в МИД РФ пост специального представителя.
Больше новостей о жизни и заявлениях известных артистов — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.