«Семья моего отца с Дальнего Востока»: Стивен Сигал рассказал о своих русских корнях

Известный американский актёр Стивен Сигал, проживающий в России, признался, что считает себя русским. Об этом он заявил в ходе открытого диалога в рамказ марафона «Знание.Первые» на поля Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.

«Семья моего отца с Дальнего Востока. Мой отец был русским, чистым русским. И я считаю себя русским», — сказал он. По мнению Сигала, наши люди отличаются от иностранцев прямотой и откровенностью.

Ранее Стивен Сигал выразил готовность стать «посланником мира». Актёр напомнил, что занимает в МИД РФ пост специального представителя.