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Регион
Опубликовано 16 сентября, 17:05

«Семья моего отца с Дальнего Востока»: Стивен Сигал рассказал о своих русских корнях

Стивен Сигал признался, что считает себя русским

Стивен Сигал. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Дмитрий Андреев

Стивен Сигал. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Дмитрий Андреев

Известный американский актёр Стивен Сигал, проживающий в России, признался, что считает себя русским. Об этом он заявил в ходе открытого диалога в рамказ марафона «Знание.Первые» на поля Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.

«Семья моего отца с Дальнего Востока. Мой отец был русским, чистым русским. И я считаю себя русским», — сказал он. По мнению Сигала, наши люди отличаются от иностранцев прямотой и откровенностью.

«Не заинтересована в завоевании мира»: Стивен Сигал объяснил своё отношение к России
«Не заинтересована в завоевании мира»: Стивен Сигал объяснил своё отношение к России

Ранее Стивен Сигал выразил готовность стать «посланником мира». Актёр напомнил, что занимает в МИД РФ пост специального представителя.

Больше новостей о жизни и заявлениях известных артистов — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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