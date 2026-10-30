Семья мужчины, ошибочно принятого за барнаульского маньяка, получит компенсацию в 58 раз меньше требуемого

Семье Александра Анисимова, которого более четверти века назад ошибочно заподозрили в серии убийств абитуриенток в Барнауле, присудили 1,2 миллиона рублей компенсации вместо запрошенных 70 миллионов. Решение вынес Центральный районный суд Барнаула, сообщил ТАСС адвокат родственников Иван Олексюк.

Вдова Анисимова получит 600 тысяч рублей, а трое его детей — по 200 тысяч каждому. Деньги взыщут за счёт российской казны. По словам адвоката, решение о возможном обжаловании семья примет после получения мотивировочной части судебного акта.

История началась осенью 2000 года, когда в Барнауле расследовали исчезновения и убийства абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Анисимова задержали 27 октября. Сначала мужчина отрицал причастность к преступлениям, но позднее написал явку с повинной, признавшись в убийстве пяти девушек. Во время следственных действий он покончил с собой.

Спустя годы выяснилось, что к этим преступлениям причастен другой человек — бывший алтайский чиновник Виталий Манишин. Его задержали в мае 2023 года при расследовании убийства 17-летней девушки, совершённого ещё в 1989 году. Следователи установили его причастность к десяти другим убийствам, в том числе пяти абитуриенток. В октябре 2025 года Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы.

Уголовное преследование Анисимова официально прекратили в марте 2024 года в связи с его непричастностью к преступлениям. По словам родственников, за годы после его гибели семья столкнулась с травлей: детей преследовали в школе, а знакомые отворачивались от близких. Именно за последствия незаконного преследования они потребовали от государства компенсацию.