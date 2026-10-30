Семья мужчины, ошибочно принятого за барнаульского маньяка, получит компенсацию в 58 раз меньше требуемого
Семье ошибочно подозреваемого в убийствах студенток присудили 1,2 млн рублей
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Семье Александра Анисимова, которого более четверти века назад ошибочно заподозрили в серии убийств абитуриенток в Барнауле, присудили 1,2 миллиона рублей компенсации вместо запрошенных 70 миллионов. Решение вынес Центральный районный суд Барнаула, сообщил ТАСС адвокат родственников Иван Олексюк.
Вдова Анисимова получит 600 тысяч рублей, а трое его детей — по 200 тысяч каждому. Деньги взыщут за счёт российской казны. По словам адвоката, решение о возможном обжаловании семья примет после получения мотивировочной части судебного акта.
История началась осенью 2000 года, когда в Барнауле расследовали исчезновения и убийства абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Анисимова задержали 27 октября. Сначала мужчина отрицал причастность к преступлениям, но позднее написал явку с повинной, признавшись в убийстве пяти девушек. Во время следственных действий он покончил с собой.
Спустя годы выяснилось, что к этим преступлениям причастен другой человек — бывший алтайский чиновник Виталий Манишин. Его задержали в мае 2023 года при расследовании убийства 17-летней девушки, совершённого ещё в 1989 году. Следователи установили его причастность к десяти другим убийствам, в том числе пяти абитуриенток. В октябре 2025 года Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы.
Уголовное преследование Анисимова официально прекратили в марте 2024 года в связи с его непричастностью к преступлениям. По словам родственников, за годы после его гибели семья столкнулась с травлей: детей преследовали в школе, а знакомые отворачивались от близких. Именно за последствия незаконного преследования они потребовали от государства компенсацию.
Ранее осуждённый на 25 лет за убийство 11 девушек Виталий Манишин попросился на СВО. Бывший алтайский чиновник направил руководству Енисейской тюрьмы ходатайство о заключении контракта с Минобороны РФ, однако решение по нему пока не принято. При этом Манишин, ранее признавшийся в преступлениях, теперь утверждает, что оговорил себя и не имеет отношения к убийствам.