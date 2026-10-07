Семья, оставившая младенца в московской больнице, оказалась неблагополучной

Семья из Ингушетии, которая, по данным регионального детского омбудсмена Заремы Чахкиевой, оставила больного младенца в московской больнице, считается неблагополучной. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах региона.

По имеющейся информации, семья уже характеризуется таким образом. При этом собеседник агентства не уточнил, по каким именно причинам ей присвоили такой статус.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Историю оставленного в больнице ребёнка взяли на контроль соответствующие органы.

Ранее детский омбудсмен Ингушетии сообщила, что родители оставили своего больного ребёнка в медицинском учреждении в Москве. По её данным, семья также потратила деньги, которые собирали на лечение младенца.