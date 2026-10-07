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Регион
Опубликовано 7 октября, 09:16

Семья, оставившая младенца в московской больнице, оказалась неблагополучной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Семья из Ингушетии, которая, по данным регионального детского омбудсмена Заремы Чахкиевой, оставила больного младенца в московской больнице, считается неблагополучной. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах региона.

По имеющейся информации, семья уже характеризуется таким образом. При этом собеседник агентства не уточнил, по каким именно причинам ей присвоили такой статус.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Историю оставленного в больнице ребёнка взяли на контроль соответствующие органы.

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Ранее детский омбудсмен Ингушетии сообщила, что родители оставили своего больного ребёнка в медицинском учреждении в Москве. По её данным, семья также потратила деньги, которые собирали на лечение младенца.

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Дарья Денисова
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