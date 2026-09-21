Семья «по правилам»: Россияне чаще американцев выбирают официальный брак

Официальная регистрация отношений остаётся важной для 65% россиян, если пара настроена прожить вместе всю жизнь. В США такого мнения придерживаются 59% жителей, следует из исследования ВЦИОМ.

Разрыв между двумя странами становится заметнее, когда речь заходит о детях. 81% россиян считают важным, чтобы ребёнок родился у родителей, состоящих в зарегистрированном браке. Среди американцев такую позицию разделяют 63%.

При этом каждый третий опрошенный в России не считает регистрацию отношений обязательной даже для пары, планирующей провести вместе всю жизнь. В США подобной позиции придерживаются четверо из десяти респондентов.

Семейные модели в двух странах во многом схожи. С обоими родителями, жившими вместе, росли 65% россиян и 67% американцев. При этом 88% участников российского опроса и 82% американского родились у родителей, официально состоявших в браке.

Российская часть исследования проводилась 22 августа среди 1600 совершеннолетних граждан методом телефонного интервью. Предельная статистическая погрешность составляет 2,5%. В США Gallup опросил 1001 взрослого с 1 по 17 мая, погрешность американской выборки — около четырёх процентных пунктов.

Ранее Life.ru рассказывал, какой россиянки видят идеальную семью. В исследовании 58% участниц назвали оптимальной модель, в которой супруги воспитывают двоих детей, а ещё 23% предпочли бы семью с тремя и более детьми.