Семья погибшего Тиммы обвинила Седокову в отказе явиться на допрос в Латвию

Латвийские правоохранители допросили близких и друзей погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, которые жили или общались с ним в США. Его бывшую жену Анну Седокову опросить не удалось, заявила ТАСС представитель семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

«В рамках дела Яниса Тиммы полиция Латвии допросила всех близких и друзей Тиммы, которые жили или общались с ним в США. Седокову они допросить не смогли, так как она отказалась ехать в Латвию», — сказала Гаврилова.

Однако защита артистки изложила другую версию. Адвокат Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что ни она, ни её подзащитная не получали вызовов от латвийских правоохранителей.

«Мы не видели повесток Седоковой в полицию Латвии, считаем это фантазией стороны истца», — сказала Стукалова.

Параллельно родственники Тиммы ведут с певицей имущественный спор в России. Ранее Life.ru сообщал, что наследники баскетболиста потребовали взыскать с Седоковой 37 млн рублей в рамках разбирательства о совместно нажитом имуществе. Истцами выступают родители спортсмена и его несовершеннолетний сын.