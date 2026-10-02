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Опубликовано 2 октября, 14:24

Семья погибшего Тиммы обвинила Седокову в отказе явиться на допрос в Латвию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annasedokova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annasedokova

Латвийские правоохранители допросили близких и друзей погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, которые жили или общались с ним в США. Его бывшую жену Анну Седокову опросить не удалось, заявила ТАСС представитель семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

«В рамках дела Яниса Тиммы полиция Латвии допросила всех близких и друзей Тиммы, которые жили или общались с ним в США. Седокову они допросить не смогли, так как она отказалась ехать в Латвию», — сказала Гаврилова.

Однако защита артистки изложила другую версию. Адвокат Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что ни она, ни её подзащитная не получали вызовов от латвийских правоохранителей.

«Мы не видели повесток Седоковой в полицию Латвии, считаем это фантазией стороны истца», — сказала Стукалова.

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Параллельно родственники Тиммы ведут с певицей имущественный спор в России. Ранее Life.ru сообщал, что наследники баскетболиста потребовали взыскать с Седоковой 37 млн рублей в рамках разбирательства о совместно нажитом имуществе. Истцами выступают родители спортсмена и его несовершеннолетний сын.

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Милена Скрипальщикова
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