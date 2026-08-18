Родные Тиммы снова идут в суд против Седоковой: бой за 37 млн назначен на 4 сентября

Заседание по спору о разделе совместного имущества супругов Анны Седоковой и покойного баскетболиста Яниса Тиммы пройдёт 4 сентября 2026 года. Такую дату определил Останкинский районный суд столицы, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Известно, что иск подали наследники спортсмена — его родители и несовершеннолетний сын. Они настаивают на взыскании с певицы крупной денежной суммы в размере 37 млн рублей. Семья спортсмена заявляет, что брачный договор между Седоковой и Тиммой был поддельным или недействительным, так как указанный нотариус его не удостоверял.

«Останкинский районный суд города Москвы назначил на 4 сентября 2026 года судебное заседание по иску наследников Яниса Тиммы (его родителей и несовершеннолетнего сына) к Анне Седоковой о разделе совместно нажитого имущества между супругами», — сказано в Telegram-канале инстанции.