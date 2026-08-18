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18 августа, 14:55

Родные Тиммы снова идут в суд против Седоковой: бой за 37 млн назначен на 4 сентября

Суд рассмотрит иск семьи Тиммы к Седоковой о разделе имущества 4 сентября

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заседание по спору о разделе совместного имущества супругов Анны Седоковой и покойного баскетболиста Яниса Тиммы пройдёт 4 сентября 2026 года. Такую дату определил Останкинский районный суд столицы, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Известно, что иск подали наследники спортсмена — его родители и несовершеннолетний сын. Они настаивают на взыскании с певицы крупной денежной суммы в размере 37 млн рублей. Семья спортсмена заявляет, что брачный договор между Седоковой и Тиммой был поддельным или недействительным, так как указанный нотариус его не удостоверял.

«Останкинский районный суд города Москвы назначил на 4 сентября 2026 года судебное заседание по иску наследников Яниса Тиммы (его родителей и несовершеннолетнего сына) к Анне Седоковой о разделе совместно нажитого имущества между супругами», — сказано в Telegram-канале инстанции.

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Напомним, латвийский спортсмен и артистка поженились в 2020 году. В декабре 2024-го спортсмен свёл счёты с жизнью — спустя всего семь дней после официального расторжения брака. В Латвии уже возбуждено уголовное производство по факту склонения к суициду, а в российских судах параллельно идёт имущественный спор: родственники покойного пытаются взыскать с Седоковой активы. В ходе следственных действий певица озвучивала версию о домашнем насилии и хищениях со стороны экс-супруга, однако никаких официальных жалоб так и не подала. Слёзы артистки защитник семьи Тиммы назвала не более чем игрой.

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Вероника Бакумченко
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