Брачный договор между Седоковой и Тиммой оказался недействительным

В суде по разделу совместно нажитого имущества Анны Седоковой и покойного баскетболиста Яниса Тиммы адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова заявила, что брачный договор, заключённый в Америке, является фикцией. Об этом она рассказала на очередном суде, это снял корреспондент Life.ru.

По её словам, в это имущество входили как минимум пять квартир, приобретённых в браке. Адвокат Седоковой Татьяна Сутулова, напротив, не стала раскрывать подробности заседания. Она сообщила лишь, что о мирном урегулировании речь пока не идёт, а сторона Тиммы выдвинула новые требования, из-за чего суд вновь отложили.