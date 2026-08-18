Брачный договор между Седоковой и Тиммой оказался недействительным
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
В суде по разделу совместно нажитого имущества Анны Седоковой и покойного баскетболиста Яниса Тиммы адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова заявила, что брачный договор, заключённый в Америке, является фикцией. Об этом она рассказала на очередном суде, это снял корреспондент Life.ru.
Брачный договор между Седоковой и Тиммой оказался недействительным. Видео © Life.ru
«Сегодня мы в суд предоставили наконец тот документ, который мы ждали из Америки очень долго. Нотариус Алёна Грин предоставила нам исчерпывающий ответ, что никакого брачного договора между Седоковой Анной Владимировной и Янисом Тиммой она не удостоверяла, никогда в жизни не заключала и не имеет отношения к этому подложному документу, который Седокова впоследствии использовала для того, чтобы единолично распоряжаться совместно нажитым имуществом», — заявила Гаврилова.
По её словам, в это имущество входили как минимум пять квартир, приобретённых в браке. Адвокат Седоковой Татьяна Сутулова, напротив, не стала раскрывать подробности заседания. Она сообщила лишь, что о мирном урегулировании речь пока не идёт, а сторона Тиммы выдвинула новые требования, из-за чего суд вновь отложили.
Напомним, что после гибели Яниса Тиммы в декабре 2024 года его родственники начали судиться с Анной Седоковой, оспаривая сделки с имуществом и брачный договор, чтобы лишить певицу наследства. Семья сообщила, что им наконец вернули телефон спортсмена — в нём могут быть важные данные. Имущественный спор обострился: родные требуют пересмотреть наследство в пользу сына Тиммы от первого брака. Родственники спортсмена перед судом удалили посты в соцсетях о поддержке Киева.
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