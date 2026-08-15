«Опять мне пишут про пакет»: Седокова пожаловалась на травлю перед судом по делу о бывшем муже

Анна Седокова заявила, что уже второй год подвергается травле после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Накануне очередного судебного заседания, касающегося наследства и обстоятельств гибели баскетболиста, певица решила публично ответить на новые обвинения.

«Я понимаю, что впереди суд и необходимо хоть как-то очернить меня. Потому что люди уже всё видят и во всём разобрались. И вот опять мне пишут про пакет. Когда я сорвалась тогда второго числа и впервые прервала молчание и рассказала о том, как я жила, то я рассказала и об этом. И сейчас странно, что меня обвиняют в том, что сделали сами. Выдумывают гадости, обманывают всех и думают, что я буду, как всегда, молчать. Нет, не буду. Хватит», — написала она в личном блоге.

Чтобы подтвердить свою позицию, она обнародовала фрагменты переписки с матерью Яниса, его сестрой и менеджером. Вступать в затяжной публичный конфликт с родственниками покойного Седокова не хочет, однако и оставаться безучастным наблюдателем обвинений больше не намерена.

По мнению исполнительницы, травля продолжается уже второй год, и за ней стоят попытки переложить вину на других, а также жажда денег и дешёвой популярности. При этом мать Тиммы она врагом не считает и осознаёт, насколько тяжёлым для неё стало расставание с сыном. Седокова добавила, что трагедия причинила боль всем близким, но использовать её как орудие мести или повод для публичных разбирательств недопустимо.