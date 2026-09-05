«В лапах спрута»: Мама Тиммы рассказала в голосовом для Седоковой об «уликах» от сына
Мама Тиммы обвинила Седокову в обмане и назвала спрутом в голосовом обращении
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы, Аусма Тимма, опубликовала голосовое сообщение, адресованное бывшей невестке Анне Седоковой. В нём она обвинила певицу в обмане и заявила, что её сын не имел шансов вырваться из этой ситуации.
Мама Тиммы обвинила Седокову в обмане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ausmatimma
Обращение прозвучало на фоне очередного судебного заседания по разделу имущества. Аусма Тимма призналась, что напряжённо следит за процессом, и рассказала о последней встрече с сыном перед его поездкой в Москву в октябре 2024 года. Тогда он передал ей список недвижимости, которую, по его словам, приобрёл на свои деньги.
«Мой сын был честным и бесхитростным человеком. Сегодня я поняла, что шансов выбраться из лап спрута у него не было вообще. Анна, ты забыла о тех квартирах, которые были куплены на деньги Яниса? Когда Янис приехал ко мне в октябре 2024 года, перед Москвой, он уже отлично понимал, что ты его обманула», — высказалась Аусма Тимма.
Она подчеркнула, что сын был дисциплинированным и всё фиксировал. По её словам, он оставил ей перечень всех квартир в сердце Москвы, которые сейчас фигурируют в судебном иске.
Напомним, латвийский спортсмен и артистка поженились в 2020 году. В декабре 2024-го спортсмен свёл счёты с жизнью — спустя всего семь дней после официального расторжения брака. В Латвии уже возбуждено уголовное производство по факту склонения к суициду, а в российских судах параллельно идёт имущественный спор: родственники покойного пытаются взыскать с Седоковой активы. В ходе следственных действий певица озвучивала версию о домашнем насилии и хищениях со стороны экс-супруга, однако никаких официальных жалоб так и не подала. Слёзы артистки защитник семьи Тиммы назвала не более чем игрой.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.