«В лапах спрута»: Мама Тиммы рассказала в голосовом для Седоковой об «уликах» от сына

Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы, Аусма Тимма, опубликовала голосовое сообщение, адресованное бывшей невестке Анне Седоковой. В нём она обвинила певицу в обмане и заявила, что её сын не имел шансов вырваться из этой ситуации.

Мама Тиммы обвинила Седокову в обмане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ausmatimma

Обращение прозвучало на фоне очередного судебного заседания по разделу имущества. Аусма Тимма призналась, что напряжённо следит за процессом, и рассказала о последней встрече с сыном перед его поездкой в Москву в октябре 2024 года. Тогда он передал ей список недвижимости, которую, по его словам, приобрёл на свои деньги.

«Мой сын был честным и бесхитростным человеком. Сегодня я поняла, что шансов выбраться из лап спрута у него не было вообще. Анна, ты забыла о тех квартирах, которые были куплены на деньги Яниса? Когда Янис приехал ко мне в октябре 2024 года, перед Москвой, он уже отлично понимал, что ты его обманула», — высказалась Аусма Тимма.

Она подчеркнула, что сын был дисциплинированным и всё фиксировал. По её словам, он оставил ей перечень всех квартир в сердце Москвы, которые сейчас фигурируют в судебном иске.