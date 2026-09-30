Семья рассказала о состоянии звезды «Финиста — Ясного сокола» после реанимации

Состояние 77-летнего актёра Вячеслава Воскресенского, сыгравшего главную роль в советской сказке «Финист — Ясный сокол», улучшилось. Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.

«Ему лучше, он идёт на поправку», — рассказал собеседник агентства.

Воскресенского экстренно госпитализировали в Екатеринбурге в середине июля. У артиста диагностировали аппендицит, который осложнился перитонитом. После операции он находился в реанимации и был подключён к аппарату ИВЛ.

В середине августа состояние актёра оставалось стабильным, но заметного улучшения врачи тогда не фиксировали. Позднее родственники сообщали, что Воскресенский пришёл в сознание. Широкую известность артисту принесла роль Финиста в фильме-сказке «Финист — Ясный сокол», вышедшем в 1975 году. Воскресенский также снимался в картинах «Синюшкин колодец», «Сюда не залетали чайки» и «Патриотическая комедия».

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации Вячеслава Воскресенского в реанимацию. Тогда близкие артиста рассказывали, что причиной тяжёлого состояния стал лопнувший аппендикс и развившийся перитонит.